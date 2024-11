Musk pokieruje DOGE, więc dogecoin zyskał

Miliarder Elon Musk został wyznaczony przez prezydenta-elekta Donalda Trumpa na szefa nowego Departamentu Wydajności Rządowej (DOGE). Razem z Muskiem do kierownictwa tej instytucji ma trafić Vivek Ramaswamy, milioner z branży biotechnologicznej i zarazem konserwatywny publicysta, który startował w ostatnich republikańskich prawyborach prezydenckich.

DOGE ma być nie tyle resortem rządowym, ile instytucją mającą doradzać Białemu Domowi w kwestii reformy administracji publicznej. We współpracy z Biurem Zarządzania i Budżetu (OMB) ma on „prowadzić do reform strukturalnych na dużą skalę i tworzyć niewidziane wcześniej przedsiębiorcze podejście do rządu”. – Oni utorują drogę dla mojej administracji, by zmniejszyła biurokrację, obcięła nadmierne regulacje, skończyła z marnotrawstwem w wydatkach i restrukturyzowała agencje rządowe – stwierdził Trump.