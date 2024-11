Jaki kierunek obiorą akcje i obligacje po ustąpieniu wyborczej mgły

Fryderyk Krawczyk, dyrektor departamentu zarządzania aktywami, VIG/C-Quadrat TFI, ocenia natomiast, że wygrana Donalda Trumpa nie powinna być dla rynków tak dużym zaskoczeniem jak w 2016 r., kiedy taki scenariusz w ogóle nie był brany pod uwagę. – Rynek przygotowywał się pod różne warianty rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich w USA. Zmienność w ostatnim czasie wzrastała, a szanse obu kandydatów były dość wyrównane. Dlatego też nie zakładamy tak jednoznacznego przełożenia rezultatów wyborów na rynki finansowe, jak miało to miejsce osiem lat temu – przewiduje. Według Krawczyka zainicjowany ruch może być zatem dość krótki w czasie i de facto realizacją wcześniejszych obaw inwestorów co do dużej niepewności.

Zdaniem Konrada Łapińskiego, zarządzającego Total FIZ-em, wygrana Trumpa powinna przynieść większą zmienność na rynkach finansowych. – Jego zapowiedzi przedwyborcze dotyczące polityki międzynarodowej trzeba brać „z przymrużeniem oka”. Może to być element gry negocjacyjnej i ostateczne decyzje mogą okazać się różne od zapowiedzi – przyznaje. Łapiński oczekuje, że polityka gospodarcza i podatkowa Trumpa będzie faworyzować amerykański biznes. – Jest to pozytywny sygnał dla tamtejszej giełdy, przy czym przedsiębiorstwa tam notowane są już wysoko wyceniane – zauważa zarządzający.

GPW dyskontowała z wyprzedzeniem

Ważne wydarzenia tego tygodnia nie kończą się jednak na amerykańskich wyborach, bo przed nami posiedzenia banków centralnych, w tym w USA. Przypomnijmy, że we wrześniu Fed obciął stopy aż o 50 pkt baz. We środę rentowności amerykańskich papierów dziesięcioletnich znalazły się zaś o około 0,8 pkt proc. wyżej od wrześniowego dołka.

– Rosnąca rentowność długoterminowych obligacji w USA wskazuje na to, że potencjalne wprowadzenie wysokich ceł, ograniczenie nielegalnej imigracji oraz wyższe wydatki fiskalne nie pozwolą inflacji spaść wyraźnie poniżej celu inflacyjnego Fedu, a tym samym amerykański bank centralny nie będzie spieszył się z silnymi obniżkami stóp (tak też było trzy dekady wcześniej) – zauważa Niedzielewski. Jak dodaje, ponieważ jednak spadek cen obligacji (wzrost rentowności) trwa już od kilku tygodni, rynek zdołał już sporo zdyskontować, a dalszy wzrost rentowności jest ograniczony bliskością szczytów z ostatnich kilkunastu miesięcy (4,75–5 proc.). – W drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia, do której się odnoszę, amerykański dolar był dość silny, ale raczej ze względu na słabość innych walut (kryzys meksykański, azjatycki czy rosyjski). Dziś trudno jest określić, czy dolar w kolejnych miesiącach będzie kontynuował trwający od kilku tygodni pokaz siły – przyznaje ekspert Investors TFI. – Jedno co można założyć, to brak istotnych wskazań do rozpoczęcia przeciwnego ruchu, czyli znaczącego osłabienia amerykańskiej waluty – zaznacza.

Krawczyk również zwraca uwagę, że zwyżki rentowności amerykańskich obligacji trwają już od prawie dwóch miesięcy. – Spadek dochodów budżetowych w wyniku cięcia podatków, które zapowiada Trump, jest już prawdopodobnie wyceniony. Przede wszystkim zapowiedź ta musi być najpierw zrealizowana, a ubytek przychodów będzie miał ewentualnie miejsce najwcześniej za kilka miesięcy i będzie postępował stopniowo – mówi ekspert VIG/C-Quadrat TFI. Te same argumenty tyczą się również rynków akcji. – Wiele zostało już przez nie zdyskontowane. W kolejnych tygodniach i miesiącach ponownie będziemy zwracali uwagę na sezon wynikowy i fundamenty. Większa niepewność może się utrzymywać na rynkach wschodzących, które mogą być dotknięte zapowiedziami zmian polityki zagranicznej przez elekta – przewiduje. – Niestety wypowiedzi nowego prezydenta w kampanii wyborczej nie były przychylne dla naszego regionu (próby szybkiego zakończenia wojny, większa samodzielność militarna Europy). Obserwujemy to po dość nerwowej reakcji na rynku walutowym, gdzie złoty mocno się osłabił. Jednak jesteśmy tu relatywnie dość optymistyczni, bo jak to mawiają… nie taki diabeł straszny… a sama polityka zagraniczna USA jest dość stabilna i ma w sobie pewną inercję – podkreśla Krawczyk.