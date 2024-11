Donald Trump prezydentem elektem, Elon Musk beneficjentem wyborów

Rynki finansowe trafniej niż sondaże przewidziały zwycięstwo wyborcze Donalda Trumpa. Choć przed zamknięciem tego wydania „Parkietu” wciąż liczono głosy w kilku stanach, to już od rana było pewne, że wygrał on z Kamalą Harris z dużą przewagą i zdobył wystarczająco dużo głosów elektorskich, by zostać 47. prezydentem USA.

Perspektywa powrotu Trumpa do Białego Domu bynajmniej nie wystraszyła inwestorów. Nowojorski indeks Dow Jones Industrial zaczął środową sesję od zwyżki o 2,8 proc. i ustanowił nowy rekord. Podobnie zareagował S&P 500, rósł po otwarciu sesji o 2 proc., do 5900 pkt, wchodząc na nowy szczyt. Umiarkowanie rosła wówczas większość indeksów giełdowych z Europy, w tym polski WIG20 (po godz. 10 zyskiwał 2 proc., a na zamknięciu sesji – już tylko 0,2 proc.). Umacniał się dolar, a bitcoin już nad ranem stał się rekordowo drogi. Jego kurs sięgnął 75 tys. USD. Pod presją znalazły się euro i peso meksykańskie, taniała ropa oraz wiele innych surowców.

– Ten zwyżkowy ruch akcji amerykańskich powinien prowadzić do pozytywnych rewizji prognoz analityków dotyczących tego, gdzie będzie S&P 500 na koniec roku. Zakończenie roku na poziomie powyżej 6000 pkt wygląda teraz na możliwe – prognozuje Kathleen Brooks, szefowa działu analiz w XTB.

Złoty, podobnie jak inne waluty rynków wschodzących, nie zareagował pozytywnie na zwycięstwo Donalda Trumpa. Z poziomów poniżej 4 zł we wtorkowy wieczór dolar wydźwignął się do przedziału 4,06–4,08 zł i niewykluczone, że na tym nie koniec. Niektórzy ekonomiści wskazują, że w najbliższych dniach może być testowany poziom 4,12 zł za dolara.

Zwycięstwo Trumpa oznaczać może zaognienie wojen handlowych. Zapowiada on m.in. wprowadzenie ceł w relacjach z Chinami i Unią Europejską. – Donald Trump proponuje narzędzie o finezyjności cepa, bardzo mocny instrument, który jest stosowany z jednakową siłą do wszystkich towarów. Wprowadzając cła taryfowe, zaszkodzi nie tylko konsumentom amerykańskim, ale też innym, mniejszym krajom – podkreśla Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.