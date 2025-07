Pogorszenie eksportu widoczne jest od II kwartału 2023 r., ale od początku tego roku wyraźnie odbiega on od długoterminowej średniej (w relacji do PKB) – podkreślają ekonomiści PKO BP. Zauważają, że niemiecki bilans handlowy, liczony jako procent PKB w ujęciu płynnego roku, spadł do 5,0 proc. z 5,1 proc. miesiąc wcześniej i 5,9 proc. w lokalnym maksimum z II połowy 2024 r. – Główną przyczyną wydają się być amerykańskie cła – eksport do USA spadł o 7,7 proc. m/m i aż 13,8 proc. r/r, osiągając najniższy poziom od marca 2022 r. Jednak to nie tylko słabszy eksport ciąży na bilansie. Główna zmiana to zatrzymanie spadku importu jako proc. PKB – efekt odbicia popytu wewnętrznego w Niemczech – stwierdzają. Potwierdza to m.in. wzrost importu z Polski do Niemiec o 9,2 proc. r/r, co może być także sygnałem trendów nearshoringowych. Według specjalistów z PKO BP hipotezę tę wspiera fakt, że od kilku miesięcy Niemcy więcej eksportują do Polski niż do Chin.

Maleje niemiecki handel z krajami UE...

W maju Niemcy wyeksportowały do państw członkowskich Unii Europejskiej towary o wartości 71,3 mld euro, a importowały towary o wartości 57,7 mld euro. W porównaniu z kwietniem eksport do krajów UE spadł o 2,2 proc., a import o 3,6 proc. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro wyniosła łącznie 49,3 mld euro (-2,6 proc.), a wartość towarów zaimportowanych wyniosła 37,9 mld euro (-3,2 proc.). Towary o wartości 22,0 mld euro (-1,3 proc.) zostały wyeksportowane do krajów UE nienależących do strefy euro, podczas gdy wartość towarów zaimportowanych z tych krajów wyniosła 19,8 mld euro (-4,2 proc.).

... i z krajami spoza UE

Eksport towarów do krajów spoza UE wyniósł w maju 58,1 mld euro, podczas gdy import z tych krajów wyniósł łącznie 53,3 mld euro. W porównaniu z kwietniem 2025 r. eksport do krajów trzecich spadł o 0,3 proc., a import o 4,1 proc.