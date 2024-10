To nie koniec szalonego rajdu S&P500. Wspaniała Siódemka odzyska moc

Ten rok indeks Standard&Poor’s500 zakończy na poziomie 5977 punktów, wynika z sondażu MLIV Pulse.

Na koniec minionego tygodnia na liczniku było 5865 pkt. co oznaczało 23-proc. wzrost od początku roku, a w tym czasie S&P500 aż 47 razy bił rekordy z czego dwa padły w minionym tygodniu.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Wspaniała Siódemka – co dalej? Dynamiczny wzrost notowań największych amerykańskich spółek technologicznych wynikał z ogromnej poprawy wyników i oczekiwań, że ten stan będzie się utrzymywał.

Historyczna mediana stopy zwrotu z indeksu S&P500 w okresie od połowy października do końca grudnia wynosi okołó 5 proc., wskazują dane Goldman Sachs Group sięgające 1928 roku The historical median of S&P 500 returns from mid-October to Dec. 31 is roughly 5%, according to data from Goldman Sachs Group Inc.’s trading desk going back to 1928. It’s even higher in election years, at about 7%.

While poll-takers show plenty of enthusiasm around tech, there’s another area that they anticipate will lead the S&P 500 this quarter: financials.

That result is playing out so far. The sector is up 5% in October, the most among the 11 S&P 500 groups, buoyed by strong earnings from Wall Street. Bank stocks tend to do well when the Fed cuts rates, which stands to boost borrowing and other economic activity.