Uzależnienie Fedu od statystyk podbija zmienność

Następnie we wrześniu wzrost zatrudnienia odbił, a dane za lipiec i sierpień zostały zrewidowane w górę. Letnia słabość wydawała się znikać, a traderzy wycofali zakłady na kolejną dużą obniżkę. Niektórzy ekonomiści zastanawiali się, czy Fed nie spanikował i nie zareagował zbyt szybko.

Prognoza dyscyplinuje dyskusję

Częścią problemu jest to, że Fed nie ma jednej, wspólnej prognozy, ale raczej 19 indywidualnych prognoz, które są publikowane kwartalnie.

W przeszłości szefowie Fed różnie traktowali to narzędzie — niektórzy korzystali z podsumowania prognoz ekonomicznych (Summary of Economic Projections -SEP), inni podchodzili do niego z dystansem, w zależności od jego użyteczności.

- Prognoza jest lepsza niż jej brak, bo dyscyplinuje dyskusję – uważa Adam Posen, prezes Peterson Institute for International Economics i były członek komitetu polityki pieniężnej Banku Anglii. - Jeśli nie masz prognozy, to dyskusja sprowadza się do indywidualnych opinii o tym, co może się wydarzyć.- podkreśla

Szefowie Fed zazwyczaj mają dobre rozeznanie co do tego, jak komitet postrzega perspektywy. Rozmawiają z każdym członkiem FOMC przed każdym posiedzeniem. W trakcie posiedzenia decydenci zazwyczaj są bardzo szczegółowi i patrzą w przyszłość, co potwierdzają stenogramy. Jednak te zapisy stają się publiczne dopiero po pięciu latach.