Nvidia z kolejnym rekordem notowań na Wall Street

Goldman Sachs podwyższa cenę docelową Nvidii do 150 dolarów

Goldman Sachs utrzymuje zwyżkowe nastawienie do akcji Nvidia, powołując się na silną pozycję konkurencyjną firmy w sektorze chipów AI. Po niedawnym spotkaniu inwestorów z dyrektorem generalnym Jensenem Huangiem i innymi członkami kadry kierowniczej najwyższego szczebla firmy Goldman podniósł cenę docelową NVDA do 150 dolarów w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 135 dolarów. W szczególności bank podkreślił solidną rolę firmy w obsłudze złożonych obciążeń związanych z zakłóceniami, które są kluczowe dla zastosowań sztucznej inteligencji.

Analitycy Goldman Sachs wyrazili wiarę w przyszły potencjał producenta czipów. Jego wysokowydajne czipy i rosnące uznanie w świecie technologii zapewniły mu pozycję lidera w sektorze sztucznej inteligencji.

Rosnąca cena akcji Nvidii może zwiększyć zaufanie rynku do kryptowalut AI. Często wyniki wiodących monet AI korelują ze zmianami akcji Nvidii ze względu na rolę producenta chipów w rozwoju technologii AI. Wzrost cen akcji Nvidii może zwiększyć zainteresowanie i inwestycje w waluty cyfrowe związane ze sztuczną inteligencją.

Biorąc pod uwagę dominację Nvidii w branży chipów AI, optymistyczne nastawienie do firmy często przekłada się na zwiększony entuzjazm dla monet AI, takich jak NEAR Protocol, Artificial Superintelligence Alliance (FET), Render i inne. Na przykład cena NEAR wzrosła w poniedziałek o ponad 3 proc. i osiągnęła 4,87 USD, podczas gdy wolumen obrotu wzrósł o 39 proc. do 281,97 mln USD. Cena FET wzrosła o ponad 4 proc. do 1,50 dolara, podczas gdy cena renderowania wzrosła o ponad 6 proc. do 5,62 dolara. Cena Injective odnotowała wzrost o ponad 6 proc. do 21,63 USD, a wolumen obrotu wzrósł o 70 proc. do 92,17 mln USD. Cena wykresu wzrosła w tym samym czasie o prawie 8 proc., a wolumen obrotu wzrósł o 92 proc. do 111,36 mln dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin.