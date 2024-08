Zaczyna się najbardziej niepewna część cyklu

Amerykański rynek akcji wchodzi w okres największej przedwyborczej zmienności. Tak przynajmniej sugerują dane historyczne, statystyki sięgające 1944 r. O ile w sierpniu, w roku wyborczym, dewiacja standardowa sięga średnio 12,6 dla miesięcznej stopy zwrotu indeksu S&P 500, to we wrześniu wzrasta do 13,6, w październiku do 15,7, a w listopadzie do 20,1. Im ona wyższa, tym częściej zdarzają się gwałtowne ruchy tego indeksu – zarówno zwyżki, jak i spadki. Ostatnie miesiące poprzedzające wybory prezydenckie w USA zwykle też przynoszą słabe stopy zwrotu inwestorom. O ile w sierpniu, w roku wyborczym, S&P 500 zyskiwał średnio od 1944 r. 1,25 proc., to we wrześniu spadał o 0,51 proc., w październiku zniżkował o 0,45 proc., by w listopadzie zyskiwać 1,31 proc.