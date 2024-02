EBC będzie czekał na pierwszy ruch Fedu

Absolutnie tak. Marcowe posiedzenie Fedu będzie bardzo ważne, gdyż program BTFP (mechanizm wsparcia dla banków stworzony w zeszłym roku w czasie kryzysu, którego ofiarą padł m.in. bank SVB) będzie wówczas bliski wygaśnięcia. Fed mówił, że nie będzie go przedłużał. Banki mogą więc stracić dostęp do bezpośrednich pożyczek z Rezerwy Federalnej. Fed będzie musiał więc zdecydować, czy zapewnić im płynność za pomocą innego mechanizmu, czy też poluzować warunki monetarne za pomocą ograniczania QT. Amerykański bank centralny, w odróżnieniu od Europejskiego Banku Centralnego czy Banku Anglii, zwykle preferował działanie poprzez swój bilans, zamiast przez specjalne mechanizmy pożyczkowe. Jest więc bardzo prawdopodobne, że zrobi to poprzez ograniczenie QT na marcowym posiedzeniu.

Gdy przyglądamy się danym z amerykańskiego rynku pracy, nie widzimy w nich żadnego powodu, by Fed miał luzować politykę pieniężną. Gospodarka USA radziła sobie w IV kwartale o wiele lepiej, niż się spodziewano, rosnąc o 3,3 proc. Nie widzimy twardego ani miękkiego, ani żadnego „lądowania” w gospodarce amerykańskiej…

Ów „brak lądowania” jest jednak najbardziej niebezpiecznym scenariuszem. Oznacza on bowiem, że inflacja zostanie podtrzymana na wysokości powyżej celu, a gospodarka będzie rozwijała się zgodnie z trendem lub powyżej trendu. To będzie jednak oznaczało, że nie będzie powodu, by sięgać po luźniejszą politykę pieniężną. Rezerwa Federalna będzie musiała utrzymać stopy procentowe dłużej na wysokim poziomie lub nawet podwyższyć je raz lub dwa razy. To niebezpieczne, gdyż oznacza, że rentowności obligacji – zwłaszcza te o dłuższym okresie zapadalności – mogą pójść mocniej w górę. Niemal cały 2023 r. był dla banków centralnych czasem walki z inflacją. Od grudnia, odkąd Fed zasygnalizował zmianę polityki, stało się jasne, że od tego momentu nie chodzi tylko o inflację. Chodzi o „miękkie lądowanie”. By do niego doprowadzić, banki centralne są gotowe zacząć prewencyjne cięcia stóp procentowych. To powinno wzmocnić rynek obligacji, a on powinien wzmocnić wydatki i może prawdopodobnie przynieść problemy w II połowie roku, gdy inflacja może się odbić lub nie hamować tak mocno, jak się spodziewano. Myślę więc, że I połowa roku będzie koncentrować się na cięciach stóp dokonywanych przez banki centralne i ograniczaniu QT. To, co się będzie działo w II połowie roku, będzie natomiast bardzo zależne od danych dotyczących inflacji, które mogą dać impuls do wzrostu rentowności obligacji.

Jeszcze niedawno większość analityków spodziewała się, że II połowa roku będzie słabsza w gospodarce amerykańskiej. Teraz mediana prognoz zebranych przez agencję Bloomberg sugeruje, że wzrost gospodarczy może przyspieszyć pod koniec roku, a prawdopodobnie najsłabszy będzie II kwartał, czyli ten, w którym mają się rozpocząć cięcia stóp.

Mamy rok wyborczy w USA, więc wszyscy będą obiecywali zwiększanie wydatków,. Biden będzie obiecywał pewne rzeczy, a Trump może obiecać cięcia podatków. Wydatki fiskalne w USA wspierają wzrost gospodarczy. Jeśli inflacja będzie nadal hamowała, to w kieszeniach konsumentów zostanie więcej pieniędzy na wydatki, co też może wspierać wzrost PKB. Wyższe wydatki fiskalne i konsumenckie mogą się jednak później przyczynić do ożywienia inflacji. Mamy więc do czynienia z bardzo delikatną i niepewną sytuacją. Warto pamiętać, że EBC mocniej schładzał oczekiwania rynków, a pomimo tego mamy stagflację w strefie euro.

Wspomniała pani o obietnicach wzrostu wydatków fiskalnych w USA. Stany Zjednoczone już i tak jednak zwiększają swój dług publiczny o około 1 bln dolarów na kwartał. W tym roku potrzeby pożyczkowe USA sięgną bilionów dolarów. Jak to może wpłynąć na krzywą rentowności amerykańskich obligacji?