Jeśli 100 USD, to nie na długo

Astarta była pierwszą ukraińską spółką debiutującą na polskiej giełdzie. Było to w roku tysiąc pięćset sto dziewięćset, kiedy to bramy perskich świątyń zamykano na guziki... nie, to nie było aż tak dawno temu, jak mówi o tym ten wierszyk, którego urywek kołacze mi w głowie od dzieciństwa. Było to w roku 2006.