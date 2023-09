Międzynarodowa Agencja Energetyczna: czeka nas niedobór ropy

Ostrzeżenie zawarte w miesięcznym raporcie rynkowym MAE pojawia się dzień po tym, jak ceny ropy wzrosły po aktualizacji OPEC, która wykazała, że ​​różnica między światową podażą a popytem będzie największa od 2007 r. – Sojusz saudyjsko-rosyjski stanowi ogromne wyzwanie dla rynków ropy naftowej – stwierdza Agencja. W swoim miesięcznym raporcie dotyczącym rynku ropy naftowej oszacowała, że ​​cięcia dostaw dokonane przez przywódców OPEC+ spowodują niedobór 1,2 mln baryłek dziennie (bpd) w czwartym kwartale 2023 r. – Zapasy ropy naftowej znajdą się na niebezpiecznie niskim poziomie, co zwiększa ryzyko kolejnego wzrostu zmiennością, która nie byłaby w interesie ani producentów, ani konsumentów biorąc pod uwagę niestabilne otoczenie gospodarcze – dodała Agencja.

– Po tym, jak w sierpniu ceny ropy naftowej utrzymywały się we względnym spokoju, a zmienność była najniższa od wielu lat, decyzja Arabii Saudyjskiej i Rosji z początku września o przedłużeniu do końca roku cięć wydobycia o łącznie 1,3 mln baryłek dziennie spowodowała gwałtowny wzrost cen na Morzu Północnym powyżej 90 USD/bbl. do najwyższego poziomu od 10 miesięcy – stwierdziła MAE.

EIA: c ena za baryłkę ropy Brent utrzyma się powyżej 90 dolarów, a potem spadnie

Podobne odczucia znalazły odzwierciedlenie w miesięcznym raporcie opublikowanym we wtorek przez amerykańską Agencję Informacji o Energii, w którym szacuje się, że światowe zapasy ropy spadają obecnie w tempie 600 000 baryłek dziennie, pod presją solidnego wzrostu popytu i ciągłych ograniczeń dostaw ze strony OPEC+. W rezultacie EIA spodziewa się, że cena rynkowa ropy Brent utrzyma się powyżej 90 dolarów za baryłkę w pierwszym kwartale 2024 roku, a następnie spadnie do 87 dolarów za baryłkę w pozostałych trzech kwartałach przyszłego roku. – Jednak możliwość dalszych dobrowolnych cięć produkcji stwarza pewne ryzyko wzrostu cen ropy – zauważa EIA w swojej krótkoterminowej prognozie energetycznej

Kontrakty terminowe West Texas Intermediate na New York Mercantile Exchange i ropa Brent notowana na Intercontinental Exchange odnotowały wzrosty w środę, a międzynarodowy benchmark konsolidował zyski powyżej 92 dolarów za baryłkę (bbl) po prognozie Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczącej rozszerzenia produkcji i cięć w eksporcie z Arabii Saudyjskiej i Rosji doprowadziłoby do znacznego niedoboru podaży na światowym rynku ropy naftowej, co spowodowałoby ponowną zmienność cen w ostatnich miesiącach roku.