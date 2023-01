Inflacja w grudniu wyhamowała do 16,6 proc. rok do roku z 17,5 proc. w listopadzie – podał w piątek GUS, potwierdzając swój wstępny szacunek sprzed ponad tygodnia. W największym stopniu przyczynił się do tego spadek cen opału o niemal 11 proc. w ciągu miesiąca.