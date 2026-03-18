Inflacja w górę? Najwyższe oczekiwania od ponad trzech lat

Dane o nastrojach polskich konsumentów charakteryzują się pewną wahliwością, niemniej uprawniona wydaje się teza, że marcowe spore pogorszenie to efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Badanie GUS było realizowane w dniach 2-11 marca, a więc już po ataku USA i Izraela na Iran oraz działań odwetowych tego ostatniego kraju.

Wydarzenia w Zatoce Perskiej już znacząco podniosły ceny paliw na stacjach, a w dalszej kolejności mogą podbijać m.in. taryfy za gaz oraz, w ramach tzw. efektów drugiej rundy, wpływać np. na ceny żywności, towarów energochłonnych czy usług (np. transportowych).

Zgodnie z badaniem GUS, to już istotnie podbiło oczekiwania inflacyjne polskich konsumentów, które urosły do najwyższego poziomu od ponad trzech lat. Jeszcze w styczniu i lutym odsetek osób oceniających, że ceny będą rosły w kolejnych 12 miesiącach szybciej niż w minionym roku, wynosił raptem niespełna 6 proc. W marcu ten udział urósł już do ponad 18 proc., czyli najwyższego poziomu od jesieni 2022 r. – Oznacza to powrót nastrojów proinflacyjnych dokładnie do poziomów obserwowanych w szczycie kryzysu energetycznego i największej fali ubiegłej drożyzny. Polacy, widząc ryzyko blokady bliskowschodnich szlaków naftowych i nieunikniony wzrost kosztów transportu, natychmiast wycenili w swoich głowach powrót wysokiej inflacji – komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Mocno – o ponad 10 pkt względem lutowego wyniku – tąpnął w marcu też wskaźnik oczekiwań co do ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Wyniósł -24,1 pkt, co – gdyby przymknąć oko na symbolicznie gorszy wynik z kwietnia 2025 r. (-24,2 pkt) – jest najgorszym wynikiem od czerwca 2023 r. O ile w ostatnich miesiącach pogorszenia sytuacji w ciągu najbliższego roku obawiało się około 38-39 proc. badanych, o tyle w marcu ten odsetek podskoczył do ponad 49 proc.

W przypadku innych składowych wskaźników nastrojów konsumenckich zmiany są mniejsze, niemniej warto odnotować, że również oczekiwania co do przyszłej sytuacji gospodarstw domowych nieco pogorszyły się w marcu i okazały się najsłabsze od prawie roku. – Marcowe odczyty koniunktury konsumenckiej przynoszą brutalny koniec narracji o ustępującej inflacji i powracającym spokoju w gospodarstwach domowych – ocenia Zielonka.