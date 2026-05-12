W pierwszej fazie wtorkowego handlu akcje Arctic Paper lekko zwyżkowały, osiągając cenę 6,15 zł. Licząc od początku 2026 r. straciły jednak ponad 25 proc.

W zakończonym niedawno kwartale papierniczo-celulozowa grupa zanotowała 21,4 mln zł straty netto wobec 13,4 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o blisko 90 proc., do 2,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 814 mln zł i były nieznacznie niższe niż rok wcześniej.

Według wyjaśnień zarządu Arctic Paper I kwartał 2026 r. upłynął pod znakiem utrzymującej się niepewności spowodowanej napięciami geopolitycznymi, barierami handlowymi oraz słabym popytem, co negatywnie wpłynęło na rentowność grupy. – Chociaż nasza bezpośrednia ekspozycja na wydarzenia na Bliskim Wschodzie jest ograniczona, wyższe koszty surowców i logistyki znalazły negatywne odzwierciedlenie w wynikach – wyjaśnia Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper. Przyznaje, że sytuacja rynkowa w branży celulozy, papieru i opakowań nadal jest trudna. – W odpowiedzi na te wyzwania nadal realizujemy konsekwentne działania, które już przynoszą efekty. Zaostrzyliśmy dyscyplinę wydatków, ograniczając tegoroczne nakłady inwestycyjne o ponad połowę. W pierwszym półroczu finalizujemy wcześniej rozpoczęte projekty, natomiast inwestycje w drugiej połowie roku zostaną mocno ograniczone. Priorytetem pozostaje wzmocnienie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej poprzez rygorystyczną kontrolę kosztów i optymalizację kapitału obrotowego – zapowiada.

Priorytetem Arctic Paper poprawa rentowności

W segmencie papieru wolumen sprzedaży wzrósł w I kwartale br. do 137 tys. z 125 tys. ton rok wcześniej. Jednocześnie wyzwaniem były rosnące koszty. – Aby poprawić rentowność, od kwietnia wprowadzono podwyżki cen papieru o 5–7 proc., a kolejne podwyżki, rzędu 4–8 proc., obowiązywać będą od 1 czerwca 2026 r. Oczekujemy, że nasz program zwiększania efektywności i redukcji kosztów przyczyni się do obniżenia kosztów o około 6 mln zł w 2026 r. – wskazuje Jarczyński.

W segmencie celulozy (w którym funkcjonuje szwedzka spółka zależna Rottneros) sytuacja rynkowa pozostawała stabilna, jednak osłabienie się dolara wobec korony szwedzkiej negatywnie wpłynęło na ceny i marże. Wdrożone działania oszczędnościowe pozwoliły obniżyć koszty stałe o około 26 mln koron szwedzkich w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ceny drewna odnotowały oczekiwane spadki i obecnie są o 15 proc. niższe od poziomów szczytowych z końca ubiegłego roku.