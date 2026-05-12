Reklama Reklama

Aby zapewnić inwestorom odpowiednią płynność akcji oraz podnieść atrakcyjność oferty, główny akcjonariusz (podmiot należący do Elżbiety Lubińskiej) przeprowadzi sprzedaż ponad 12 mln istniejących akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Środki pozyskane w ten sposób zostaną przez niego w całości przeznaczone na objęcie nowych akcji spółki. Główny akcjonariusz już teraz zobowiązał się do objęcia wszystkich akcji nowej emisji, podpisując ze spółką umowę inwestycyjną. Spółka liczy, że pozyska z emisji ok. 200-220 mln zł. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału odbędzie się 8 czerwca 2026 roku.

Czytaj więcej Debiuty Niewiadów PGM przeciera szlak dla innych producentów uzbrojenia Debiutując na głównym parkiecie rodzimy producent uzbrojenia, w tym kluczowej dla bezpieczeństwa państwa amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, ro...

Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych. – Pozyskany kapitał pozwoli nam przejść do fazy intensywnego skalowania mocy produkcyjnych, rozbudowy zaplecza B+R oraz zwiększenia samodzielności w łańcuchu dostaw. Łącząc te działania z konsolidacją infrastruktury, tworzymy prywatnego, narodowego czempiona sektora obronnego. W tym procesie obecność na GPW ma wymiar wykraczający poza finanse. Oferujemy inwestorom unikalną ekspozycję na strategiczny sektor gospodarki, umożliwiając im współfinansowanie polskiej suwerenności technologicznej w transparentnej formule rynku publicznego – podkreśla Adam Januszko, prezes Niewiadowa.

Czytaj więcej Firmy Spółki związane z obronnością na wzrostowej fali Kolejna wojna i ogromne kwoty, które mają trafić na zbrojenia w najbliższych latach podtrzymują zainteresowanie spółkami związanymi z sektorem obro...

Niewiadów rozbudowuje nowe moce

Kluczową inwestycją spółki jest budowa fabryki amunicji artyleryjskiej 155 mm w standardzie NATO, której seryjna produkcja ma ruszyć w czwartym kwartale 2026 roku z docelową wydajnością 180 tys. sztuk rocznie. Równolegle, na podstawie 30-letniej wyłącznej licencji od singapurskiego ST Engineering, NPGM rozwija produkcję amunicji 40 mm, której start seryjny zaplanowano na połowę 2027 roku. Portfolio uzupełnia produkcja systemów minowych na potrzeby programu „Tarcza Wschód” o potencjale wytwórczym 1 mln sztuk rocznie, z uruchomieniem produkcji seryjnej planowanym w IV kwartale 2026 roku.. Finansowanie w łącznej kwocie 320 mln zł zostało już w pełni zabezpieczone na realizację projektów amunicji 155 mm oraz 40 mm. Produkcja min realizowana jest z własnych środków grupy.