Krajowy rynek funduszy inwestycyjnych dawno nie przeżył tak poważnej zmiany kadrowej. Z PKO TFI niebawem pożegnają się Remigiusz Nawrat, który związany jest z PKO TFI od 2009 r., a także Rafał Matulewicz, który pracuje tam od od 2008 r. Z dzisiejszych komunikatów PKO TFI w systemie ESPI wynika, że obaj nie będą ubiegać się o stanowiska w ramach kolejnej kadencji zarządu. PKO TFI na moment publikacji tekstu nie zgłosiło ich następców. Jak poinformowało „Parkiet” biuro prasowe PKO TFI, zarówno Nawrat jak i Matulewicz będą pełnić swoje funkcje jeszcze przez kilka tygodni, do czasu zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Reklama Reklama

Rafał Matulewicz od 2012 r. kierował pionem zarządzania aktywami, będąc zaangażowanym w codzienny nadzór nad ryzykiem inwestycyjnym wszystkich funduszy, zarówno w kategorii funduszy otwartych jak i zamkniętych. Remigiusz Nawrat od 2012 r. nadzorował działalność inwestycyjną, a od połowy 2021 r. nadzorował system zarządzania ryzykiem.