Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało TSG w I kwartale 2026 r.

Dlaczego kurs studia spada.

Jak zapowiada się II kwartał.

Kiedy trzeba kupić akcje żeby dostać dywidendę.

Notowania TSG podczas wtorkowej sesji świecą na czerwono. Po południu kurs spada o prawie 5 proc. do 103,6 zł. Inwestorzy dyskontują informacje o wynikach za I kwartał. Wyniki są nieco lepsze od oczekiwań analityków, ale rok do roku rentowność spadła. Podczas konferencji prasowej padło pytanie do zarządu, dlaczego rynek zareagował wyprzedażą akcji na opublikowane wyniki.

- Takie jest prawo rynku. To czy się z rynkiem zgadzam czy nie, nie ma żadnego znaczenia. My, patrząc biznesowo, jesteśmy zadowoleni z pierwszego kwartału, część rzeczy udało nam się zrobić nawet szybciej i lepiej niż zakładaliśmy – odpowiedział Andrzej Ilczuk, prezes Ten Square Games.

Jakie wyniki ma TSG w I kwartale 2026 r.

TSG wypracowało w pierwszym kwartale 2026 r. 18,9 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 30,5 mln zł rok wcześniej. Analitycy średnio oczekiwali 18,1 mln zł. Rok do roku wynik spadł o 38 proc. Jeszcze mocniej, o ponad połowę, obniżył się zysk operacyjny i netto. EBIT wyniósł 14,5 mln zł (analitycy oczekiwali średnio 14,3 mln zł), a zysk netto 13,6 mln zł (vs. 12,9 mln zł). Przychody rok do roku wzrosły o prawie 9 proc. do 98,4 mln zł. Były zgodne z oczekiwaniami.

- Wyniki I kwartału 2026 r. pokazują, że kluczowe elementy naszej strategii zaczynają pracować na wspólny wynik. Od trzech kwartałów płatności grupy rosną, a coraz większy udział w tym wzroście mają nowe i skalowane tytuły. Szczególnie ważną rolę odgrywa w tym „Trophy Hunter”, który szybko po premierze zyskał status głównego motoru wzrostu – mówi prezes Ten Square Games. W I kwartale 2026 r. płatności gry wyniosły 15 mln zł, co oznacza wzrost o 47,4 proc. kwartał do kwartału i najwyższy kwartalny wynik w historii tytułu. Prezes podkreśla, że rosnące płatności w grupie to również efekt rekordowego wyniku „Wings of Heroes”.

Flagowe gry – „Fishing Clash” i „Hunting Clash”- pozostawały w I kwartale największymi tytułami grupy, a na poziom płatności w obu grach wpływał niższy poziom wydatków marketingowych w minionych okresach. W „Fishing Clash” płatności wyniosły 46,2 mln zł (spadek o 5,7 proc. wobec IV kwartału 2025 r.), a w „Hunting Clash” 15,3 mln zł (podobne kwartał do kwartału).

Jaką dywidendę wypłaci w 2026 r. Ten Square Games

Z informacji napływających ze spółki wynika, że kwiecień nie był zbyt dobry. Zarząd tłumaczy, że to skutek kilku czynników i że nie należy patrzeć na jeden miesiąc, ale na długofalowy trend.

Na pytanie o to, czy spółka będzie zwiększać wydatki marketingowe w głównych tytułach prezes odpowiada: „jeżeli będą sygnały, że warto wydawać więcej, to będziemy wydawać więcej. Będziemy patrzeć czy pomysły zespołów na poszczególne produkty będą procentować”.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w I kwartale 2026 r. 20,2 mln zł, co oznacza wzrost o jedną dziesiątą kwartał do kwartału. Na koniec marca 2026 r. środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyniosły 137,2 mln zł.

Walne zgromadzenie TSG zdecydowało o wypłacie 63,8 mln zł dywidendy z zysku netto za rok 2025, co daje 10 zł na akcję (wobec 15,73 zł rok temu). Pozostała część zysku w kwocie 19,9 mln zł trafi na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 15 maja, a jej wypłata nastąpi 22 maja. Przy obecnej cenie akcji stopa dywidendy wynosi imponujące niemal 10 proc. To ponad dwa razy więcej niż średnia dla WIG. Podczas dzisiejszej konferencji zarząd poinformował, że spółka nie planuje dywidendy zaliczkowej ani buy backu. Zarząd został również zapytany o to jaka jest sytuacja na światowym rynku gier.

- Strasznie nie lubię narzekać na coś, czego nie kontrolujemy i na co nie mamy wpływu. Tak jak np. pogoda, która też ma wpływ na sezonowość i nasze wyniki. Powinniśmy działać tak, żeby podejmować małe, dobre decyzje i wypuszczać kolejne, dobre produkty, osiągające dobre parametry. Deklaruję, że właśnie takie decyzje staramy się podejmować żeby sytuacja firmy z każdym rokiem była coraz lepsza i żebyśmy mogli nadal dzielić się z akcjonariuszami zyskiem – zadeklarował prezes.