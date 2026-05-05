Firmy gromadzą zapasy

PMI dla polskiego przemysłu pozostaje poniżej poziomu 50 pkt, oddzielającego poprawę od regresu w sektorze. Taki stan trwa niemal nieprzerwanie od czterech lat, z wyjątkiem okresu luty–kwiecień 2025 r. Co więcej, mimo że odczyt 48,8 pkt wydaje się dość bliski neutralnemu poziomowi, to de facto jest on nieco „sztucznie” podbity. Chodzi o to, że jednym z komponentów wskaźnika jest czas dostaw. Ten się wyraźnie wydłuża, ale tym razem nie jest to oznaka wzmożonego popytu, a problemów po stronie podażowej, w związku z blokadą Cieśniny Ormuz. – Czas dostaw wydłużył się w największym stopniu od czerwca 2022 r., a zapasy zakupów wzrosły w najszybszym tempie od maja 2022 r., ponieważ firmy przygotowywały się na spodziewane niedobory – komentuje Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence.