– Mamy plan restrukturyzacyjny i strategię, którą za chwilę ogłosimy – powiedział we wtorek Przemysław Kuna, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podczas prezentacji poświęconej planom urzędu na lata 2026-2030.

Reklama Reklama

UKE to urząd nadzorujący do tej pory dwie ważne dziedziny gospodarki: telekomunikację i pocztę, a powoli wkraczający także w nowy obszar: arbitra na rynku cyfrowym.

Strategia regulatora czeka na opinię resortów

Wtorkowa prezentacja strategii UKE miała na razie charakter ogólny. Jak się dowiedzieliśmy, czeka ona jeszcze na akceptację dwóch ministerstw: cyfryzacji oraz aktywów państwowych. – Liczę, że otrzymamy zielone światło w najbliższych dniach – powiedział nam w kuluarowej rozmowie Przemysław Kuna.

Czytaj więcej Technologie Deregulacja Orange Polska ma przeciwników Większość stanowisk, które Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymał w odpowiedzi na propozycję zdjęcia regulacyjnych kajdan z giełdowego telekomu...

W efekcie, prezes UKE i jego doradca – Piotr Kuriata (d. członek zarządu P4, operatora sieci Play, konkurował z Kuną o stanowisko szefa UKE) – pokazali przedstawicielom rynku i mediom ogólne założenia planu urzędu.

UKE wskazuje, że ramy rozwoju sektora wyznaczać będzie osiem aktów prawnych, de facto pochodzenia unijnego. Chodzi o Digital Services Act (DSA), Data Act, Digital Network Act (DNA), dyrektywy Digital Single Market, NIS2, nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Digital Markets Act oraz AI Act.

Z punktu widzenia operatorów komórkowych ważne kwestie poruszane są w DNA. Niedawno UKE przyjęło delegację z organizacji GSMA, zrzeszającej operatorów mobilnych na świecie.

GSMA lobbowało w Polsce. Szef UKE: nie był mowy o konsolidacji

– Komisja Europejska przedstawiła projekt Digital Network Act. To ważna legislacja dla telekomunikacyjnej społeczności. Mamy nadzieję na znaczącą reformę. Obecnie jest on na etapie prac w Parlamencie Europejskim i Radzie co oznacza, że poszczególne kraje członkowskie będą podejmowały decyzje w tej sprawie – komentuje Laszlo Toth, szef GSMA na Europę.

– Jesteśmy bardzo otwarci na rozmowy. Spotykamy się z wieloma interesariuszami, głównie w ministerstwach, ale też na przykład wczoraj z panem Kuną (prezes UKE – red.), aby dyskutować o tych przepisach. Regulator odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu stanowiska kraju oraz ma wpływ na decyzje BEREC, zrzeszającego wszystkich unijnych regulatorów – dodał.

Laszlo Toth nie ukrywa, że dla GSMA ważnym tematem jest konsolidacja. W ubiegłym tygodniu organizacja opublikowała raport, w którym przekonuje, że duże pieniądze na inwestycje w infrastrukturę mogą znaleźć się gdy legislatorzy wysłuchają głosu telekomów. Jednak według szefa UKE, na spotkaniu w siedzibie urzędu nie rozmawiano na ten temat.

– Bierzemy udział w przygotowaniach stanowiska Polski w pracach nad DNA. Jestem w kontakcie zarówno z Komisją Europejską, jak i BEREC. Ta ustawa obejmuje szereg kwestii, dążąc do centralizacji decyzji na szczeblu unijnym. W przypadku niektórych spraw – jak decyzje co do częstotliwości – jestem temu przeciwny – powiedział nam Kuna.

Czytaj więcej Technologie Rynki kapitałowe: a jak trwoga to do telekomu Obawy, że sztuczna inteligencja wyeliminuje z gry szereg firm i sektorów gospodarki, to główna przyczyna wzrostu notowań akcji operatorów telekomun...

Pytany o stanowisko ws. możliwości konsolidacji operatorów w kraju mówi natomiast: – Uważam, że obecny kształt rynku telekomunikacyjnego w Polsce jest optymalny.

Piotr Kuriata: urząd ma być nowoczesną instytucją

Według Piotra Kuriaty, strategia UKE zakłada zmianę paradygmatu działania urzędu. Ma ona polegać na przejściu z tradycyjnej jednostki administracyjnej do nowoczesnej instytucji, gdzie dane i wiedza stanowią strategiczne zasoby wspierające decyzje. – Musimy postawić użytkownika w centrum wszystkich działań urzędu – zapowiedział także Piotr Kuriata. – To oznacza zbilansowane podejście do regulacji – dodał.

Jak rozumiemy, o ile UKE zamierza dalej deregulować rynek telekomunikacyjny, to podmiotem, który może objąć regulacją UKE jest natomiast Emitel, operator cyfrowej telewizji naziemnej.

– Użytkownik ma posiadać dostęp do usług bez względu na technologię wszędzie po racjonalnej, przystępnej dla niego cenie – powiedział też Kuriata.

– Rynek telekomunikacyjny w ub.r. osiągnął wartość 46 mld zł i nadal będzie rósł. Obok rynku energetycznego to jeden z kluczowych rynków infrastrukturalnych w kraju – ocenił także w rozmowie z nami szef UKE.

Ważne proporcje i pomysł na Pocztę Polską

Prezes Kuna zasygnalizował, że dopuszcza możliwość wzrostu cen usług telekomunikacyjnych, choć nie ukrywa też, że dużym wyzwaniem będzie pogodzenie potrzeb inwestycyjnych, możliwości operatorów oraz interesu użytkowników, którzy chcą płacić za usługi jak najmniej.

Piotr Kuriata wśród zadań UKE wyliczył nadzór nad rynkami hurtowymi ze środków publicznych, aby zachować proporcje między sieciami detalicznymi a hurtowymi, wsparcie dla małych operatorów telekomunikacyjnych, stworzenie systemu do pomiaru jakości internetu, z którego wszyscy będą chcieli korzystać, budowę wspólnej sieci komórkowej 2G przez operatorów, wyrównanie terminów rezerwacji częstotliwości, przydział nowych częstotliwości dla sieci 6G oraz cyberbezpieczeństwo użytkowników.

Podczas panelu, który towarzyszył prezentacji założeń strategii Przemysław Kuna wspomniał także o Poczcie Polskiej. Według niego, trzeba znaleźć rozwiązanie, które pozwoli państwowej firmie przestać tracić udziały w rynku.

– To zadanie dla Europy, ale chciałbym, aby Polska była pierwszym krajem, który takie rozwiązanie znajdzie – powiedział Kuna.