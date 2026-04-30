Gospodarka strefy euro powiększyła się w pierwszym kwartale o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Analitycy średnio prognozowali zwyżkę o 0,2 proc., po wzroście o 0,2 proc. w końcówce 2025 r. Licząc rok do roku, wzrost PKB eurolandu zwolnił z 1,2 proc. do 0,8 proc. Cała Unia Europejska również odnotowała wzrost o 0,1 proc. kw./kw. między styczniem a marcem, zgodnie ze wstępnym szacunkiem opublikowanym przez Eurostat.

– Wzrost PKB strefy euro o 0,1 proc. był słabszy niż opublikowany konsensus prognozujący ekspansję na poziomie 0,2 proc., jednak częściowo wynikało to z kontrakcji w Irlandii, gdzie dane są ekstremalnie zmienne. Bez Irlandii wzrost PKB spowolnił z 0,4 proc. w czwartym kwartale do 0,2 proc. To spowolnienie nie wynikało przede wszystkim z wyższych cen energii od początku marca – oficjalne dane o aktywności gospodarczej za pierwsze dwa miesiące roku były słabe. Niemniej wzrost o 0,2 proc. PKB bez Irlandii jest bliski potencjalnemu wzrostowi regionu, więc spowolnienie w porównaniu z IV kwartałem nie jest powodem do niepokoju. Prognozujemy, że PKB będzie nadal rósł umiarkowanym tempem w drugim i trzecim kwartale, jednak słabość kwietniowych wskaźników aktywności i zaufania, w połączeniu ze znacznie wyższymi cenami ropy niż zakładaliśmy, oznacza, że ryzyka są skierowane w dół – wskazuje Jack Allen-Reynolds, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

Oddzielnie opublikowane dane pokazały, że inflacja w strefie euro wzrosła w kwietniu do 3 proc. z 2,6 proc. w marcu. Najmocniej wzrosły koszty energii (o 10,9 proc. w porównaniu z 5,1 proc. w marcu), następnie usług (3,0 proc. wobec 3,2 proc. w marcu), żywności, alkoholu i tytoniu (2,5 proc. wobec 2,4 proc. w marcu) oraz przemysłowych towarów nieenergetycznych (0,8 proc. wobec 0,5 proc. w marcu).

Gospodarka Niemiec zaskoczyła wzrostem o 0,3 proc. kw./kw., czyli takim samym jak w czwartym kwartale. Spodziewano się jego lekkiego spowolnienia do 0,2 proc. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) poinformował, że zarówno wydatki gospodarstw domowych, jak i wydatki rządowe w pierwszym kwartale były wyższe niż w poprzednim kwartale, a eksport również wzrósł.

– Niemal dokładnie rok po objęciu władzy przez nowy niemiecki rząd pod kierownictwem kanclerza Friedricha Merza dzisiejsze dane sugerują, że niemiecka gospodarka jest w lepszej kondycji, niż wynikałoby to z jej reputacji. Jednak ryzykownie byłoby zakładać, że dzisiejszy wynik można po prostu kontynuować. Wojna na Bliskim Wschodzie i gwałtownie rosnące ceny energii, w połączeniu z brakiem reform strukturalnych i jasnej strategii przywrócenia konkurencyjności, nie wróży dobrze perspektywom wzrostu Niemiec. Sądząc po najnowszych wskaźnikach nastrojów, oznaki ożywienia napędzanego bodźcami fiskalnymi, szczególnie w sektorze obronności i infrastruktury, zaczęły już słabnąć – twierdzi Carsten Brzeski, ekonomista ING.

PKB Francji nie zmienił się w porównaniu z czwartym kwartałem, po tym, jak w końcówce zeszłego roku wzrósł o 0,2 proc. Według danych francuskiego urzędu statystycznego Insee, konsumpcja gospodarstw domowych nieznacznie spadła (-0,1 proc.), a inwestycje obniżyły się (-0,4 proc.). Ogółem wkład popytu krajowego (z wyłączeniem zapasów) we wzrost PKB wyniósł zero w tym kwartale, po tym, jak w czwartym kwartale dodał 0,4 pkt proc. do PKB. Wkład handlu zagranicznego we wzrost gospodarczy był w tym kwartale mocno negatywny (-0,7 pkt proc.): eksport spadł gwałtownie (-3,8 proc.), podczas gdy import ponownie się obniżył (-1,7 proc.).

Wzrost PKB Włoch pozytywnie zaskoczył, mimo jego spowolnienia. Wyniósł 0,2 proc. w pierwszym kwartale, po zwyżce o 0,3 proc. w czwartym. Średnio prognozowano, że wyniesie on 0,1 proc.

Wzrost gospodarczy Hiszpanii spowolnił do 0,6 proc. w pierwszym kwartale z 0,8 proc. w poprzednich trzech miesiącach. Był to jednak wynik nieco lepszy od oczekiwań. Gospodarka Hiszpanii należała do najszybciej rosnących w Europie, częściowo dzięki rekordowej liczbie turystów, i zanotowała wzrost o 2,8 proc. w ubiegłym roku. Rząd hiszpański nadal oczekuje wzrostu PKB o 2,2 proc. w tym roku, chociaż na początku tego tygodnia zasygnalizował, że niepewność wywołana wojną USA i Izraela z Iranem może negatywnie wpłynąć na tę prognozę.

Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane za pierwszy kwartał, najwyższy wzrost PKB odnotowała Finlandia (+0,9 proc.), za nią Węgry (+0,8 proc.), a następnie Estonia i Hiszpania (obie po +0,6 proc.). Spadki zanotowano w Irlandii (-2,0 proc.), na Litwie (-0,4 proc.) oraz w Szwecji (-0,2 proc.).