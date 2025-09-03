Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.

W dniach 2-3 września 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej; stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 4,25% w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,80% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,85% w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 r.