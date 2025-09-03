Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.
W dniach 2-3 września 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej; stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 4,25% w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,80% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,85% w skali rocznej;
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 r.
Mimo pozorów oszczędności, wydatki państwa na 2026 rok szykują się na rekordowym poziomie w wielu obszarach. Sprawdzamy, które działy zyskają najwięcej, a które będą musiały zacisnąć pasa.
O kondycji gospodarki i wyzwaniach dla niej, barierach dla biznesu, demografii, podatkach, klimacie, transformacji energetycznej, AI, wojnie w Ukrainie i scenariuszach jej zakończenia będą dyskutować uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Po stronie dochodowej przyszłoroczny budżet jest bardzo napięty i zagrożony. W związku z tym poważnie zagrożona jest też konsolidacja finansów publicznych – mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.
Zadłużenie Polski gwałtownie przyspiesza i rośnie ryzyko, że wymknie się spod kontroli. – Na dłuższą metę tak się nie da – alarmują ekonomiści. Jeśli nic nie zrobimy, zderzymy się ze ścianą.
GUS podał, że PKB Polski urósł w drugim kwartale o 3,4 proc. r/r. Pozytywnie zaskoczyła konsumpcja prywatna, rozczarowały inwestycje. Z kolei S&P Global poinformował, że PMI w sierpniu w polskim przemyśle wyniósł 46,6 pkt.