Warto zauważyć, że tendencje cenowe na rynku hurtowym z ostatnich miesięcy dają nadzieję, że nowa cena taryfowa byłaby zbliżona do dzisiejszej zamrożonej. W kwietniu i maju średnia ważona cena kontraktu rocznego na dostawę energii w 2026 r. oscyluje w granicach 410 zł/MWh, najniższym od 3,5 roku (zamrożony poziom na rachunkach to 500 zł/MWh). Pod koniec kwietnia Parlament wydłużył zresztą sprzedawcom energii czas na przedstawienie nowych wniosków taryfowych do URE o trzy miesiące, do końca lipca, właśnie licząc, że dzięki temu taryfy będą niższe.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa W maju dostosowali stopy, w czerwcu je utrzymali Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy bez zmian, w tym stawkę referencyjną na poziomie 5,25 proc. Kolejne obniżki powinny się pojawić w lipcu lub po wakacjach.

Kiedy kolejna obniżka stóp procentowych w Polsce?

- Będziemy podejmować kolejne decyzje uwzględniając napływające informacje. Sytuacja jest zmienna i niepewna, a sygnały z gospodarki mieszane – poinformował prezes NBP. Zauważył, że na początku lipca znana będzie najnowsza projekcja inflacyjna NBP na kolejne półtora roku, ale jednocześnie dopiero po wakacjach RPP będzie dysponować wiedzą na temat cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych od października i projektu ustawy budżetowej na 2026 r.

– To są podstawowe elementy wyznaczające obecnie decyzje Rady – poinformował Glapiński, tym samym delikatnie sugerując, że obniżka stóp już w lipcu nie jest pewna. Kolejna okazja będzie we wrześniu (w sierpniu nie zaplanowano posiedzenia decyzyjnego). – Nie zapowiadamy dziś żadnej ścieżki stóp procentowych – konkludował.

„Prezes Glapiński nie brzmi jakby śpieszył się z obniżkami stóp. (…) RPP niczego nie będzie wyprzedzała i zadziała dopiero na jesieni” – oceniają ekonomiści mBanku. Podobne zdanie mają analitycy Pekao. „W drugiej połowie 2025 r. będą dwie obniżki po 25 pb każda, ale termin pierwszej przesuwa się z lipca na wrzesień” – skomentowali.

Aktualne średnie oczekiwania ekonomistów sugerują, że do końca roku RPP obniży stopy procentowe jeszcze o 50 punktów bazowych, a w 2026 r. o kolejnych około 100 pb.