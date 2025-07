Foto: parkiet.com

Wskaźnik cen konsumpcyjnych w Chinach w czerwcu po raz pierwszy od stycznia powrócił na terytorium dodatnie, wzrastając do 0,1 proc. rok do roku z -0,1 proc. rok do roku w maju, przewyższając oczekiwania rynku.

W pierwszej połowie roku inflacja CPI w Chinach utrzymywała się w stanie lekkiej deflacji na poziomie -0,1 proc. r/r, podczas gdy deflacja PPI jest dobrze zakorzeniona i wynosi -2,8 proc. r/r. W połączeniu z utrzymującym się ujemnym deflatorem PKB, deflacja pozostaje powodem do obaw.

Pomimo wzrostu wskaźnika CPI, wskaźnik cen producenta w kraju spadł w czerwcu o 3,6 proc. w ujęciu rok do roku, co oznacza wzrost w porównaniu z majowym spadkiem o 3,3 proc.. Oznacza to 33. miesiąc z rzędu spadków cen i najniższy poziom od 23 miesięcy.