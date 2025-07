Bezrobocie zwyżkuje, obawy przed jego wzrostem też nabrzmiały

797 tys. – tyle osób było zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy na koniec czerwca, według najnowszych danych GUS. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2 proc., powyżej szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z początku lipca (5,1 proc.) i wyraźnie wyżej od średniej prognoz ekonomistów dla „Parkietu” (4,9 proc.).

Czerwcowe dane są bardzo nietypowe jak na ten miesiąc. W tym okresie stopa bezrobocia zwykle spadała, co było związane z większą liczbą prac sezonowych. Tymczasem w tym roku wzrosła względem maja (gdy wyniosła 5 proc.). W rejestrach urzędów pracy przybyło ponad 14 tys. bezrobotnych, choć (pomijając pandemiczny 2020 r.) od wielu lat liczba zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu spadała względem maja. Rok do roku, czyli w porównaniu do czerwca 2024 r., przybyło blisko 35 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego 5,2 proc. dla czerwca tak wysoka była ostatni raz w 2022 r.