Dekalog, czyli zbiór zadań przedsiębiorców dla odświeżonego rządu

Przy okazji rekonstrukcji rządu zapytaliśmy ekonomistów i przedstawicieli największych organizacji biznesowych w Polsce o to, co ich zdaniem powinien on zrobić w krótkim terminie, do końca roku, by pomóc gospodarce. Wyszła z tego lista 10 postulatów.

1. Wicepremier do spraw gospodarczych.

Premier Donald Tusk zaproponował utworzenie wspólnego resortu finansów i gospodarki. Na czele tego superministerstwa stanie Andrzej Domański, dotychczasowy minister finansów. Nie będzie on jednak wicepremierem. A właśnie na pojawienie się wicepremiera ds. gospodarczych liczył i liczy biznes.

– Zdecydowanie potrzebna jest osoba, która w rządzie będzie koordynować jego politykę gospodarczą. Najlepiej, by była to osoba w randze wicepremiera. Do tej pory tego nie było, choć środowiska biznesowe zabiegają o to od dawna – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista w Krajowej Izbie Gospodarczej. Wskazuje, że próbował to do tej pory robić minister finansów, ale zadania tego resortu są przecież nieco inne niż pobudzanie gospodarki. - On raczej ma oszczędnie gospodarować publicznym groszem, a nie przeznaczać ogromne kwoty na to, żeby gospodarka się rozwijała – mówi główny ekonomista KIG. – Dotąd sprawami gospodarczymi zajmowało się wiele ośrodków, które często podejmowały działania sprzeczne ze sobą To się powinno zmienić – dodaje.

2. Ministerstwo Gospodarki.

To rozszerzenie albo uzupełnienie pierwszego postulatu, częściowo spełnione poprzez plan stworzenia superresortu finansów i gospodarki. – Polska potrzebuje nie tylko stabilności fiskalnej, ale przede wszystkim długofalowej wizji i strategii rozwoju. To dlatego BCC od dawna apeluje o powołanie Ministerstwa Gospodarki – instytucji, która w sposób spójny, kompetentny i strategiczny będzie odpowiadać za rozwój polskiej gospodarki – napisał w artykule opublikowanym na LinkedInie Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Wśród zadań rządu wymienia: uproszczenie procedur inwestycyjnych, stworzenie systemu szybkiej ścieżki legislacyjnej dla projektów gospodarczych, wzmocnienie roli rad rozwoju regionalnego, powołanie pełnomocnika ds. deregulacji i cyfryzacji procesów gospodarczych.