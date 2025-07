Nastroje konsumenckie Polaków w lipcu pogorszyły się po świetnym czerwcu

Podobnie jest na poziomie subindeksów głównych wskaźników ufności konsumenckiej – lipiec „wykasował” część poprawy z maja i czerwca, jeśli chodzi o ocenę sytuacji finansowej swojego gospodarstwa domowego oraz ekonomicznej kraju w ostatnim roku, czy perspektyw na kolejnych 12 miesięcy. Znów nieco wzrosły obawy o wzrost bezrobocia. Obniżył się względem czerwca też odsetek osób uważających, że obecnie jest odpowiedni czas dla ludzi do dokonywania ważnych zakupów (z ponad 29 proc. do poniżej 26 proc.).

Ciekawie wyglądają też oczekiwania inflacyjne. W to, że inflacja nie spowolni, wierzy ponad 58 proc. respondentów, najwięcej od marca i o ponad 6 proc. więcej niż w czerwcu. To wszystko w momencie, gdy inflacja roczna spadnie w lipcu wyraźnie, z 4,1 proc. do zapewne poniżej 3 proc. Szybki szacunek poznamy jednak dopiero za tydzień, i zapewne dopiero on przyczyni się do osłabienia oczekiwań inflacyjnych.

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że dane GUS o koniunkturze konsumenckiej bazują na ponad 1300 wywiadach. Jest to więc użyteczny, acz jednak nieco wahliwy wskaźnik. Wśród hipotez stojących za silną poprawą nastrojów konsumenckich w czerwcu wymieniano efekt… wyborów prezydenckich. – Widzieliśmy już w Polsce przy okazji innych wyborów, że w momencie, gdy układ polityczny zaczyna bardziej odzwierciedlać wolę większości, to zmienia się percepcja sytuacji finansowej i gospodarczej, i nastroje się poprawiają – komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku Pekao.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Sprzedaż detaliczna rozbudziła nadzieje, a potem zawiodła Sprzedaż detaliczna towarów urosła w czerwcu o 2,2 proc. r./r.- podał we wtorek GUS. Ekonomiści spodziewali się dużo lepszego wyniku.

Rosnące możliwości oszczędzania

Jednocześnie w lipcowych danych warto odnotować to, co potwierdza trendy z poprzednich miesięcy. Chodzi o oszczędzanie i plany zakupowe na przyszłość. W lipcu możliwość oszczędzenia jakiejś kwoty pieniędzy deklarowało ponad 66 proc. badanych – najwięcej przynajmniej od 2018 r. Na pytanie, czy jest prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zaoszczędzi pan/pani jakąkolwiek sumę pieniędzy, twierdząco odpowiedziało blisko 60 proc. osób. W historii badania tylko przed miesiącem odsetek pozytywnych odpowiedzi był lekko wyższy (nieco ponad 61 proc.). Ponad 42 proc. badanych, najwięcej od 5,5 roku, ocenia, że obecnie jest (dość lub bardzo) dobry czas na oszczędzanie.

Rośnie też odsetek osób deklarujących, że przyszła sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego jest obecnie łatwa lub dość łatwa do przewidzenia. W lipcu urósł on do 58 proc. Powoli, ale stale w ostatnich miesiącach poprawiają się też nastroje Polaków, jeśli chodzi o przyszłe (w kolejnych 12 miesiącach) dokonywanie ważnych zakupów, w lipcu były najlepsze od początku pandemii. To wszystko buduje obraz Polaków, którym mimo wszystko stopniowo się poprawia finansowo. Nawet jeśli widać to w dużej mierze w statystykach dotyczących oszczędzania, to mimo wszystko wskazuje na pozytywne dla perspektywy branż konsumpcyjnych (handlu, usług) poczucie stabilizacji i nadziei na przyszłość wśród gospodarstw domowych.