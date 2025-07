Umowa UE-USA zmienia rynkową dynamikę

Na Europę zostaną nałożone cła w wysokości 15%, co oznacza wyraźnie niższe poziomy od zapowiadanych przez Trumpa 30%. Jednocześnie umowa ta pozostaje nieco gorsza dla UE niż ta z Wielką Brytanią. Dla inwestorów jest to jednak przede wszystkim odjęcie głównego ryzyka wiszącego nad rynkami w obliczu zbliżania się do terminu 1 sierpnia, który zgodnie z zapowiedziami Trumpa był deadline’em, do którego kraje miały dogadać się ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach celnych.

Mimo wymazania niepewności związanej z cłami nie widzimy dziś euforii na rynkach. Notowania amerykańskich indeksów pozostają na płaskich poziomach, a w Europie widzimy szeroką wyprzedaż sięgającą w przypadku niemieckiego DAXa nawet ponad 1%.

Notowania na amerykańskiej giełdzie już od dłuższego czasu wskazywały na wyłączenie z równania ryzyka ceł. Stąd zachowania amerykańskich spółek wskazywały na sytuację, w której inwestorzy porzucili obawy związane z wojną handlową. W takiej sytuacji przede wszystkim pojawiało się ryzyko mocniejszej przeceny w przypadku niedogadania się kluczowych gospodarek świata i w efekcie wejście na drogę wojny handlowej, która mogłaby odbić się nie tylko na USA oraz UE, ale także rozlać się po partnerach handlowych i dotknąć także Azji. W efekcie dzisiejsza decyzja nie wywołała euforii, a raczej spotkała poprzednie oczekiwania.

Należy jednak pamiętać, że choć poziomy ceł są znacznie niższe niż te proponowane w “Dniu Wyzwolenia” wciąż są one znacznie wyższe niż przed objęciem przez Trumpa prezydentury w USA. Stąd obecnie znacznie większy nacisk na utrzymanie wysokich wycen będzie po stronie wyników spółek w trakcie kolejnego sezonu (za 3 kwartał). Na razie w obliczu niepewności celnej duża część spółek nie przeniosła kosztów na swoich klientów. Jednak teraz, gdy umowy handlowe zostały podpisane, inwestorzy zaczną obserwować dokładniej, jak spółki będą dostosowywać się do nowego otoczenia. Szczególnie wobec coraz mocniej rosnącej presji na utrzymanie wysokich marż operacyjnych, która napędza z powrotem wysokie wyceny na rynkach (w szczególności amerykańskich indeksów).

Tymoteusz Turski