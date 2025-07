Korzystając z poprawy globalnych nastrojów w pierwszych minutach poniedziałkowego handlu główne indeksy zostały wyniesione na nowe szczyty hossy. Indeks WIG ustanowił nowy rekord wszech czasów, osiągając poziom nieco ponad 109 tys. pkt. Z kolei WIG20 wyznaczył nowe maksimum w trwającym trendzie na poziomie 2987 pkt. Zanim jednak handel na dobre się rozkręcił, popyt nieoczekiwanie zrobił krok w tył, co sprawiło, że WIG20 bardzo szybko został zepchnięty pod kreskę, by w dalszej części sesji pogłębić spadek. Na finiszu strata zwiększyła się do 1,9 proc. Z kolei WIG spadł o blisko 1,6 proc.

Krajowe indeksy poruszały się zgodnie z kierunkiem obowiązującym na pozostałych europejskich rynkach akcji, gdzie początkowo wśród inwestorów panowały wyśmienite nastroje wsparte doniesieniami o osiągnięciu porozumienia USA z Unią Europejską w sprawie umowy handlowej, ale warto dodać, że na warunkach Amerykanów. Z punktu widzenia rynków istotne było jednak to, że oddaliło to perspektywę globalnej wojny handlowej. Początkowy optymizm szybko jednak ulotnił się z giełd, co sprawiło, że większość indeksów w Europie finiszowała na minusach.

Wyprzedaż największych spółek

W Warszawie, mimo obiecujących wzrostów na starcie sesji, sprzedający szybko przejęli inicjatywę w segmencie największych spółek. Ich uwaga skierowana była przede wszystkim na papiery PGE, które zanotowały blisko 4–proc. przecenę. Miało to związek z piątkowym komunikatem spółki o gigantycznych odpisach, które obniżą wynik koncernu za I półrocze 2025 roku. Ponadto chętnie pozbywano się walorów Budimeksu, CCC i Dino. Przecena nie oszczędziła również akcji banków. Negatywnym nastrojom skutecznie oparły się jedynie akcje Allegro i Orlenu. Te ostatnie wróciły do łask po pięciu spadkowych sesjach z rzędu.

Sprzedający zdominowali również handel na szerokim rynku, ściągając pod kreskę notowania zdecydowanej większości spółek. Pozytywnie wyróżniały się m. in. mocno drożejące akcje Pure Biologics i Elektrotimu.