Na jakim etapie jest delisting Kernela? Czy dojdzie do niego w tym roku? Czy do Namsena trafiły żądania odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych? Jaką cenę proponuje Namsen? Czy została już ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta?

Czy Kernel zniknie z giełdy

To przykłady pytań, które nasza redakcja ponad tydzień temu zadała Kernelowi i Namsenowi, wiodącemu akcjonariuszowi spółki. Do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Bez odzewu pozostały również inne pytania, wysyłane przez „Parkiet” do Kernela w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

O Kernelu zapomnieli politycy, którzy jeszcze rok temu deklarowali, że będą walczyć o prawa polskich inwestorów. Próżno również szukać w mediach aktualnych artykułów prasowych, opisujących tę sprawę. Nic dziwnego - jest trudna i wielowątkowa. Spróbujemy ją naświetlić i uporządkować, tym bardziej, że - choć pozornie nic się nie dzieje – w tle widać ostrą walkę o delisting.

Coraz mocniej wybrzmiewa wątek Luksemburga, bo to właśnie tam zarejestrowany jest Kernel. W luksemburskim sądzie toczy się aktualnie pięć postępowań, dotyczących roszczeń inwestorów indywidualnych. To w dużej mierze od ich wyników zależy delisting (obecnie wstrzymany przez KNF).