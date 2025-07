Szymon Gil, Michael/Strom DM: Obligacje korporacyjne nie dla każdego

Tylko czy obligacje korporacyjne to produkt faktycznie dla przeciętnego „Kowalskiego”? Część ekspertów uważa, że niekoniecznie.

I się z tym zgadzam. Oczywiście obligacje korporacyjne wiążą się z ryzykiem. Głównym ryzykiem jest ryzyko kredytowe i absolutnie nie są instrumentem dla każdego. To jest klasyczny instrument, który ma wspomóc dywersyfikację portfela. Trzeba też oczywiście pamiętać, że w Polsce mamy różne rodzaje obligacji korporacyjnych. Są to chociażby obligacje firm blue chip czy też banków. To też jest inny poziom ryzyka. Obligacje korporacyjne w Polsce to jest rynek o wartości około 100 mld zł. Ponad połowa z tego to obligacje banków i firm z nimi powiązanych. Około 40 mld zł to obligacje innych firm. Natomiast jeszcze gdybyśmy wzięli tu duże spółki blue chip, to jest około 25 mld zł, a małe i średnie to jest niecałe 10 mld zł. Zmierzam do tego, że obligacje korporacyjne obligacjom korporacyjnym nie są równe.

Obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym dzisiaj to głównie windykatorzy i deweloperzy. Czy inwestowanie w obligacje deweloperów jest dzisiaj dobrym pomysłem? Z jednej strony spadają stopy procentowe, co powinno wspierać branżę, ale z drugiej strony nie doczekała się ona programu wspierającego budownictwo mieszkaniowe.

Warto pamiętać, że obligacja to nie jest akcja. Oznacza to, że nas nie interesuje to, aby deweloper co kwartał zwiększał dynamikę i wypłacał dywidendę. Firma nie musi się rozwijać, nie musi być atrakcyjna dla inwestorów. Obligacje mają się spłacić, a po ostatnich 15 latach hossy na rynku nieruchomości w Polsce, deweloperzy mają i silne bilanse, i wysokie poziomy przedsprzedaży oraz wysokie poziomy płynności.

Czy dzisiaj, jak patrzysz na rynek obligacji korporacyjnych w perspektywie 12 miesięcy, widzisz potencjalne zagrożenia i firmy, które mogą mieć jakieś problemy?

Patrząc na horyzont 12-miesięczny i na stan obecnej wiedzy, czyli trochę po wynikach części firm, to nie obserwuję na horyzoncie jakichś większych zagrożeń.