Wyniki Grodna dały paliwo do odbicia kursu

Z szacunków zarządu wynika, że w I kwartale roku finansowego 2025/26 (okres od kwietnia do czerwca) giełdowy dystrybutor materiałów elektrotechnicznych i urządzeń OZE zanotował 2,2 mln zł zysku netto w porównaniu do 0,1 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 49 proc. , do 7,6 mln zł, a zysk operacyjny niemal podwoił się osiągając poziom 4,9 mln zł. Przychody grupy wyniosły 299,5 mln zł i były o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Reklama

- Po bardzo trudnych ostatnich kwartałach widzimy już lepsze warunki do generowania pozytywnych wyników, co oczywiście wykorzystujemy. Przychody są ważne i mieliśmy w tym obszarze powody do zadowolenia także wcześniej, ale ważniejsze są dla nas marże i to one są naszym fokusem. Jednocześnie, jednym z naszych kluczowych celów, było zwiększenie udziału w rynku – i z satysfakcją możemy powiedzieć, że ten cel został zrealizowany - komentuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Czytaj więcej Firmy Grodno wypatruje ożywienia w nowych inwestycjach Zarząd z optymizmem patrzy na lata 2025-2026. Widzi spółkę w roli jednego z beneficjentów boomu inwestycyjnego oczekiwanego w najbliższych latach.

Grodno liczy na ożywienie w nowych inwestycjach

Jednocześnie wyjaśnia, że sytuacja na rynku elektrotechniki i OZE pozostaje wymagająca, ale jest nastawieni optymistycznie względem przyszłych okresów. Widzi spółkę w roli jednego z beneficjentów boomu inwestycyjnego oczekiwanego w najbliższych latach. - Działa znów program Czyste Powietrze, a zapowiadane wielkie inwestycje, w tym infrastrukturalne czy wypłaty z NFOŚiGW to wielomiliardowe kwoty. Grodno jest przygotowane, aby być istotnym beneficjentem oczekiwanego ożywienia. Nasze działania w ostatnich miesiącach nie tylko poprawiły rentowność, ale również pozwoliły nam skutecznie zwiększyć nasz udział w rynku, co stanowi solidną bazę do dalszego wzrostu – podkreśla szef Grodna.

Publikacja raportu okresowego za I kwartał roku finansowego 2025/2026 zawierająca finalne dane finansowe zaplanowana jest na 21 sierpnia br.