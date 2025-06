W maju dostosowali stopy, w czerwcu je utrzymali

Gdzie czai się ryzyko?

Czynnikami niepewności dla RPP są m.in. tempo wzrostu gospodarczego, kształt polityki fiskalnej i dynamika wynagrodzeń. Deficyt sektora finansów publicznych w 2025 r. ma być tylko lekko niższy niż przed rokiem (6,3 proc. vs. 6,6 proc. w 2024 r.), wciąż silnie podwyższony. Co więcej, ekonomiści spodziewają się, że walka o polityczne życie koalicji 15 października oraz realizacja obietnic Karola Nawrockiego nie będą sprzyjać konsolidacji fiskalnej. – Jeśli rząd rozpocznie mocniejsze wydatki, ale jednocześnie nie będzie podnosił podatków, może to oznaczać większe ryzyko dotyczące nadmiernego zadłużenia oraz generować presję na wzrost cen – wyjaśnia Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB.

Jeśli chodzi o dynamikę płac, to ta wprawdzie generalnie od miesięcy jest w trendzie spadkowym, ale po pierwsze wciąż pozostaje wyraźnie powyżej tempa wzrostu wydajności, a po drugie – akurat ostatnie dane z sektora przedsiębiorstw zaskoczyły w górę (+9,3 proc. r./r. vs. oczekiwane około 8 proc.).

Kiedy obniżka stóp?

Ekonomiści zwykle spodziewają się, że w drugiej połowie roku RPP obniży stopy jeszcze o 50–75 pkt baz. Kolejne cięcia o około 100 pkt baz., czyli gdzieś w okolice 3,50–3,75 proc., spodziewane są w 2026 r.

Kiedy kolejna obniżka? Wskazówki usłyszymy z ust prezesa Glapińskiego podczas czwartkowej konferencji. Argumenty za cięciem na posiedzeniu 1–2 lipca to m.in. inflacja niższa od prognoz w drugim kwartale i zrewidowana w dół jej ścieżka w lipcowej projekcji. Jednak RPP może poczekać przynajmniej do września (w sierpniu nie ma zaplanowanego posiedzenia decyzyjnego). Do tego czasu wyklaruje się kilka spraw: poznamy skalę tąpnięcia inflacji, ceny energii od października, dynamikę PKB i wynagrodzeń w gospodarce w drugim kwartale oraz ewentualne plany w zakresie polityki fiskalnej rządu, w tym też w odpowiedzi na objęcie funkcji prezydenta przez Karola Nawrockiego. Ten zapowiadał, że już pierwszego dnia urzędowania złoży projekty ustaw zakładające m.in. obniżenie stawki VAT do 22 proc. czy zwolnienie z PIT rodzin z przynajmniej dwojgiem dzieci (do progu 140 tys. zł).