Wojna handlowa, która mocno nie zaszkodzi obu jej stronom

Na pierwszy rzut oka relacje handlowe USA z Brazylią powinny zadowalać prezydenta Donalda Trumpa. Wszak Stany Zjednoczone mają nadwyżkę w wymianie z tym krajem. (W 2024 r. wynosiła ona prawie 6,8 mld USD.) A jednak Brazylii grozi od 1 sierpnia stawka celna wynosząca 50 proc. Trump nie ukrywa, że powody jej nałożenia będą ściśle polityczne. Domaga się on zaprzestania „sądowego prześladowania” Jaira Bolsonaro, byłego prawicowego prezydenta Brazylii. „Brazylia robi okropną rzecz prześladując, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. (...) On był silnym przywódcą, który kochał swój kraj, a także bardzo twardym negocjatorem w sprawie handlu. Wynik wyborów z jego udziałem był bardzo wyrównany, a teraz prowadzi on w sondażach” – napisał Trump w sieci społecznościowej Truth Social. Jego słowa na pewno nie spodobały się Luizowi Inacio Luli da Silvie, obecnemu, lewicowemu prezydentowi Brazylii. – Trump nie jest imperatorem świata i nie może ingerować w sprawy naszego kraju - zadeklarował Lula i zapowiedział, że w odwecie podwyższy cła na amerykańskie produkty. Zanosi się więc na amerykańsko–brazylijską wojnę handlową.