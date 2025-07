Kontrolowana przez OFE Develia przejęła Bouygues Immobilier Polska 10 lipca, nakładem 66 mln euro zwiększając bank ziemi i umacniając pozycję w Warszawie. Przedstawiciele spółki podkreślali strategiczny i długoterminowy aspekt transakcji, ale wiemy, jaki jest potencjał w krótkim terminie.

Develia przejęła Bouygues Immobilier Polska

– W dniu transakcji Bouygues Immobilier Polska posiadał około 2,8 tys. lokali w gruntach zabezpieczonych umowami przedwstępnymi w kilkunastu lokalizacjach. Blisko 1,9 tys. jednostek zlokalizowanych jest w Warszawie – w dzielnicach takich jak Bemowo, Włochy, Ursus, Białołęka, Wawer i Rembertów. Umacnia to naszą pozycję na największym i najbardziej atrakcyjnym biznesowo rynku w Polsce, na którym wciąż istnieje duży potencjał do zwiększania oferty. Pozostałe 900 mieszkań to cztery projekty we Wrocławiu i dwa w Poznaniu – relacjonuje Karol Dzięcioł, członek zarządu Develii.

W ofercie znajdowało się 310 mieszkań realizowanych w ramach dziewięciu etapów inwestycji, w tym siedmiu w Warszawie oraz po jednym we Wrocławiu i Poznaniu.

Czy w II półroczu przewidywane jest wejście nowych projektów z puli Bouyguesa do oferty?