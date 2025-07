Rynek złotego 28 lipca - umowa handlowa nie pomogła złotemu?

Teoretycznie redukuje ona ryzyko wojny handlowej do której mogłoby dojść po pierwszym sierpnia, a tak podstawowa stawka na europejskie produkty wyniesie 15 proc., choć będą wyjątki gdzie stawki będą wyższe (jak stal i aluminium), oraz tam, gdzie wyniesie ona zero (m.in. półprzewodniki, samoloty, niektóre chemikalia i leki generyczne, czy produkty rolne, oraz surowce krytyczne). Jednocześnie Unia zdeklarowała się zakupić surowce z USA (głównie gaz) za 750 mld USD, co jeszcze bardziej zmniejszy jej zależność od Rosji, zainwestować dodatkowe 600 mld USD w USA, oraz dokonać zakupów amerykańskiego uzbrojenia. To kolejna "asymetryczna" umowa w stylu Trumpa, która tak naprawdę jest wyborem mniejszego zła i potrzebą chwili (dopóki rządzi Trump to raczej nic innego nie uda się uzgodnić). Jak zareagował na to dolar? Para EURUSD idzie w dół schodząc poniżej 1,17. I to tłumaczy zachowanie się złotego - tradycyjnie silniejszy dolar, to słabszy złoty.

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny EURPLN

Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN