Bezrobocie jednak nie urosło i na razie nie urośnie

Z danych GUS wynika, że w lutym w urzędach pracy zarejestrowanych było 846,6 tys. osób bezrobotnych. Na pierwszy rzut oka dane mogą wyglądać nieco alarmująco. Względem lutego 2024 r. przybyło 1,3 tys. bezrobotnych – to największy wzrost od maja 2021 r. Ekonomiści PKO BP tłumaczą to nie tyle wzrostem nowych rejestracji, ile mniejszą liczbą wyrejestrowań.

Stopa bezrobocia pozostała na poziomie 5,4 proc., takim jak w styczniu br. i lutym 2024 r. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że urosła do 5,5 proc. To oznaczałoby pierwszy wzrost rok do roku od sierpnia 2021 r. Ostatecznie do tego nie doszło.