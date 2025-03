Dodatkowy urlop sposobem na dłuższą aktywność?

„Wprowadzenie powszechnej możliwości tzw. urlopu regeneracyjnego raz na kilka lat mogłoby przyczynić się do wydłużenia aktywności zawodowej pracowników w Polsce” – taką tezę przedstawiliśmy polskim ekonomistom do rozważenia w ramach kolejnej rundy Panelu Ekonomistów. Skąd taka idea? Po pierwsze, tzw. urlop sabatyczny bywa już stosowany w globalnych firmach, jako dodatkowy benefit dla pracowników. Gigant z branży HR, firma Adecco, zaliczyła go do najważniejszych trendów na rynku pracy. Po drugie, skoro polskiej gospodarce potrzeba wyższej wydajności pracy i aktywności zawodowej osób po 50. roku życia, to rozwiązanie z zamysłu przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu czy idące w kierunku wzmocnienia work-life balance mogłoby stanowić wsparcie w realizacji tych celów. W końcu po trzecie, idea urlopu regeneracyjnego pojawiła się w trwającej kampanii wyborczej. Z taką inicjatywą wyszedł Piotr Szumlewicz. W jego wersji, taki pełnopłatny urlop miałby przysługiwać osobom zatrudnionym w jednym miejscu przez przynajmniej siedem lat, i trwać trzy miesiące.