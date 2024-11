Skąd wziąć pieniądze na zbrojenia? Podatek obronny dzieli ekonomistów

Dlaczego podatek obronny to kiepski pomysł? Jednym z argumentów jest to, że jest gdzie szukać w finansach publicznych oszczędności.

– Zasadniczym problem w Polsce są zbyt wysokie wydatki publiczne. Na skutek księgowego triku wynalezionego przed wyborami w 2019 r., pozwalającego rządzącym omijać stabilizującą regułę wydatkową, wzrosły one z 41 proc. PKB w 2018 do ponad 49 proc. PKB w 2024 r. Są one u nas nie tylko najwyższe w regionie, ale i wyższe niż w Danii czy Szwecji – przekonuje dr hab. Andrzej Rzońca, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Ograniczenie wydatków na inne, mniej istotne sektory, w celu zapewnienia dodatkowych środków na obronność, postuluje też dr hab. Łukasz Goczek, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. – Ot, chociażby nieszczęsny program kredytu 0 proc. – ocenia.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Eksperci podzieleni w sprawie rządowych planów wzrostu zadłużenia Część ekspertów w panelu ekonomistów „Parkietu” uważa, że ścieżka wzrostu długu publicznego Polski na najbliższe lata jest zbyt stroma.

– Nowy podatek obronny w zasadzie byłby dobrym rozwiązaniem, ale nie wydaje się, by był on do wprowadzenia ze względu na opór opozycji i dużej części społeczeństwa przeciwko wzrostowi ogólnego opodatkowania w Polsce – uważa z kolei dr hab. Michał Brzeziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z tego powodu kieruje uwagę na inne działania podnoszące dochody podatkowe, ale jednocześnie mniej widoczne dla społeczeństwa. Zresztą część z nich już jest realizowana: mowa m.in. o podwyżkach akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe (ta druga będzie rosnąć nawet mocniej, niż wynikało to z wcześniejszej „mapy drogowej”). Inne rozwiązania, wszystko na to wskazuje, też będą realizowane – to m.in. brak indeksacji progów podatkowych czy, przynajmniej na razie, brak wzrostu kwoty wolnej od podatku. Zapisano to w „Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025–2028”, przyjętym przez rząd w październiku.

Przy silnie rosnącej dynamice wynagrodzeń utrzymanie głównych parametrów skali podatkowej w PIT będzie oznaczało wzrost opodatkowania efektywnego, a tym samym zacieśnianie polityki fiskalnej. Na podobnej zasadzie działa też brak mechanizmu regularnej waloryzacji części świadczeń, np. 800+. Oznacza to, że choć nominalnie koszt programu dla budżetu pozostaje względnie stały, to jednak spada w relacji do PKB (o ile oczywiście gospodarka nominalnie rośnie).