Priorytety wydatkowe gabinetu Tuska podobne jak rządu PiS

Transfery socjalne obciążają budżet

– Niestety, pod nowymi rządami mamy politykę kontynuacji – komentuje wprost Marcin Zieliński, główny ekonomista Fundacji FOR. – „Stare” transfery socjalne są utrzymywane, dodatkowo wprowadzane są nowe. W porównaniu z 2015 rokiem wydatki socjalne mają być o 3 proc. PKB wyższe. Za to wydatki na obronność, obliczane zgodnie z metodyką unijną, mają się zwiększyć o 1,6 proc. PKB w stosunku do 2015 roku – wylicza Zieliński. – To pokazuje, że wbrew narracji władz to nie wydatki na armię, ale właśnie wzrost „socjalu”, odpowiadają za bezprecedensowy wzrost wydatków publicznych w ostatniej dekadzie – zaznacza Zieliński.

Według szacunków FOR wydatki publiczne w Polsce (biorąc pod uwagę cały sektor, a nie tylko budżet państwa) wyniosą w przyszłym roku ok. 48,9 proc. PKB. I będą wyższe niż w słynących z rozbudowanego państwa opiekuńczego Szwecji i Danii. W porównaniu z 2015 rokiem wydatki te mają być większe aż o 7,1 proc. PKB. Większy wzrost zanotuje tylko jeden z krajów UE.

Efektem tego jest nadmierny deficyt, który w 2025 roku ma wynieść 5,5 proc. PKB. Ale z symulacji FOR wynika, że nawet z wysokimi wydatkami na zbrojenia i wysokimi kosztami obsługi długu mogłoby to być 0,8 proc. PKB! – Pod warunkiem że pozostałe wydatki publiczne w relacji do wielkości gospodarki utrzymane byłyby na poziomie sprzed dekady. Ale takich chęci do przywracania równowagi budżetowej ze strony rządzących zupełnie nie widać – podsumowuje Zieliński.