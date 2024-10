Stan finansów publicznych – katastrofy nie ma, ale dobrze nie jest

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Jak przygotować budżet państwa na katastrofy Podatek powodziowy, obligacje klęskowe, a może specjalny fundusz, gdzie będziemy gromadzić pieniądze na przyszłość? – Nic z tych rzeczy, grunt to zdrowe finanse publiczne – radzą ekonomiści.

Rzeczywiście, to rząd PiS zostawił kasę państwa w fatalnym stanie, mamy też wielkie wyzwania wydatkowe związane powszechnie akceptowanym programem wzmocnienia bezpieczeństwa militarnego Polski. W tej trudniej sytuacji rząd koalicji 15 października dodatkowo realizuje część swoich obietnic wyborczych (choć trzeba przyznać, że powstrzymuje się przed tymi najbardziej kosztownymi, jak np. 60 tys. zł kwoty wolnej w PIT).

– Ale też trzeba przyznać, że w ubiegłorocznych wyborach nikt nie zapowiadał konsolidacji fiskalnej, jakiegoś zaciskania pasa, trudno mieć więc pretensje, że teraz rząd tego nie robi – zauważa Pogorzelski.

Istotne jest za to, że przez ostatni rok resort finansów nie miał problemów ze sfinansowaniem potrzeb pożyczkowych na rynkach. Rentowności polskich obligacji wahały się w przedziale 5–6 proc., co zdaje się być poziomem adekwatnym do obecnego poziomu stóp procentowych. A to, że mimo rosnącego długu inwestorzy rynkowi oceniają nasze finanse jako w miarę stabilnie, jest niewątpliwie jednym z sukcesów obecnego rządu. Zdaniem ekonomistów podobnie za sukces można uznać odblokowanie KPO, a także... dużą reformę finansowania samorządów.

– To bardzo istotna zmiana w wymiarze politycznym, bo silny samorząd to podstawa demokracji, jak również w wymiarze gospodarczym – zauważa Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK. – Ale obecnej koalicji nie udało się odejść od modelu państwa z hojnymi transferami finansowanymi wysokimi deficytami – podkreśla Benecki.

Dużym minusem, wprost zapisanym na konto koalicji 15 października jest też brak postępów w kwestii przywracania przejrzystości finansów publicznych.