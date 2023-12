Politycy w szeregach banku centralnego

Tusk: Nie zrobimy niczego ws. NBP, co by naruszyło reputację Polski

Nie zrobimy niczego ws. Narodowego Banku Polskiego, co by naruszyło reputację Polski za granicą - powiedział przewodniczący KO Donald Tusk, odnosząc się do ewentualnego postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu.