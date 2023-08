No to mamy recesję. PKB znów na minusie

Bank centralny luzuje politykę, ale to może być za mało

Ludowy Bank Chin wtłoczył w środę na rynek, w ramach operacji odwróconego repo, 297 mld juanów (166 mld zł). Był to największy tego typu zastrzyk od lutego. Dzień wcześniej zaskoczył on inwestorów, obcinając swoją stopę rocznych pożyczek o 15 pkt baz., do 2,5 proc. Stara się w ten sposób przywrócić optymizm wśród inwestorów niepokojących się spowolnieniem gospodarczym i kryzysem na rynku nieruchomości.