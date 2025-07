Produkcja w przemyśle w ujęciu realnym (po uwzględnieniu cen) wzrosła o 1,2 proc. w maju 2025 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca, po uwzględnieniu czynników sezonowych i kalendarzowych, zgodnie z wstępnymi danymi Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Mniej zmienne porównanie trzech miesięcy do trzech miesięcy wykazało, że produkcja była o 1,4 proc. wyższa w okresie od marca 2025 r. do maja 2025 r. niż w poprzednich trzech miesiącach. Po rewizji wyników tymczasowych produkcja spadła o 1,6 proc. w kwietniu 2025 r. w porównaniu z marcem 2025 r. (dane wstępne: -1,4 proc.). W porównaniu z majem 2024 r. produkcja wzrosła o 1,0 proc. w maju 2025 r., po uwzględnieniu efektów kalendarzowych.

Reklama

– Dane przemysłowe z maja sugerują, że w niemieckim przemyśle jest coś więcej niż tylko amerykańskie „ładowanie z przodu". Jest za wcześnie, aby dać zielone światło, ale oznaki przynajmniej cyklicznego odbicia, choć z niskich poziomów, rosną – podkreślają ekonomiści ING.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Niemiecki import tanieje, eksport drożeje Ceny importowe Niemiec spadły w maju 2025 r. w ujęciu rok do roku o 1,1 proc., co jest gorszym wynikiem od prognoz rynkowych zakładających spadek o 0,8 proc. i kwietniowego spadku o 0,4 proc. Ceny eksportowe wzrosły o 1 proc.

Motoryzacja i energia: znaczny wzrost produkcji

Pozytywny rozwój produkcji w maju 2025 r. był spowodowany wzrostem obserwowanym w przemyśle motoryzacyjnym (+4,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem) i produkcji energii (+10,8 proc.). Wzrost produkcji w przemyśle farmaceutycznym (+10,0 proc.) również miał pozytywny wpływ na ogólny wynik. Natomiast spadek w budownictwie (-3,9 proc.) miał negatywny wpływ.

W maju 2025 r. produkcja w przemyśle z wyłączeniem energii i budownictwa wzrosła o 1,4 proc. w porównaniu z kwietniem 2025 r., po dostosowaniu sezonowym i kalendarzowym. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 4,1 proc., a dóbr konsumpcyjnych – o 0,5 proc. Produkcja dóbr pośrednich spadła jednak o 2,1 proc.