Wtorek przyniósł sporą nerwowość na co wpływ miały coraz gorsze informacje z Chin - nieoczekiwanie słabe odczyty makro i interwencyjna (?) obniżka stóp procentowych przez tamtejszy bank centralny, oraz problemy dużej firmy z sektora finansowego (po deweloperce to efekt domina?) - ale i też niepokojące informacje z globalnych giełd (zaskoczeniem było ostrzeżenie agencji Fitch, co do możliwości obniżenia ratingu dla amerykańskich banków). Innymi słowy na rynki zawitała większa korekta, a podbicie trybu risk-off przede wszystkim pomaga dolarowi. Dopiero później mamy franka i jena.