Jeszcze miesiąc temu prezes Glapiński mówił, że realizacja scenariusza z marcowej projekcji Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP pozwoliłaby pod koniec roku na obniżkę stóp procentowych. Teraz podkreślał, że na myślenie o obniżce stóp jest za wcześnie.

Aby RPP mogła złagodzić politykę pieniężną, musi mieć całkowitą pewność, że inflacja zmierza w kierunku celu – powiedział prof. Glapiński. Teraz takiej pewności jeszcze nie ma, bo w marcu spadek inflacji dopiero się rozpoczął.

W środę, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP od września ub.r. wynosi 6,75 proc. – Brak zmiany tej stopy nie oznacza braku decyzji. To nie jest tak, że nic już nie robimy, nie walczymy z inflacją. Podnieśliśmy stopy procentowe i trzymamy je na wysokim poziomie, one ciągle działają – tłumaczył prezes NBP.

Inflacja w marcu, jak wstępnie oszacował GUS, wyniosła 16,2 proc. rok do roku po 18,4 proc. w lutym. Ten wynik okazał się nieco wyższy niż przeciętnie oczekiwali ekonomiści. Prezes NBP ocenił jednak, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie spadała „na łeb, na szyję”.

W ocenie prof. Glapińskiego, nie ma nic niepokojącego w tym, że w marcu – pomimo wyhamowania inflacji ogółem – przyspieszyła tzw. inflacja bazowa, nie obejmująca cen energii i żywności. Jak tłumaczył, inflacja bazowa zacznie maleć w II połowie 2023 r., bo zawsze jest opóźniona w stosunku do podstawowego wskaźnika inflacji. Do końca roku powinna zejść poniżej 10 proc. z – jak szacują ekonomiści – 12,3 proc. w marcu.

W marcu prezes Glapiński oceniał, że wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), głównej miary inflacji w Polsce, pod koniec roku zahamuje do około 6-7 proc. rok do roku. Teraz przyznał, że prawdopodobnie trzeba do tej prognozy dodać 1 pkt proc. Jak jednak tłumaczył, to efekt zmiany składu CPI (GUS aktualizuje go co roku, aby odzwierciedlał strukturę wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych).

Jak zauważyli w relacji na Twitterze ekonomiści z banku Pekao, wystąpienie prezesa Glapińskiego nie było utrzymane w jednoznacznie jastrzębim tonie. Szef NBP tłumaczył na przykład, że inflacja w Polsce i innych krajach naszego regionu ma prawo być wyższa niż w Europie Zachodniej. Podkreślał też wielokrotnie, że choć RPP dąży do obniżenia inflacji do celu NBP (2,5 proc.), to nie zamierza tego robić zbyt gorliwie, aby nie doprowadzić do wzrostu bezrobocia.