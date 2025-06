Kolejna obniżka stóp jesienią, w 2026 r. mniej cięć, niż się spodziewano

Na początku tygodnia rynkowej stopie WIBOR 6M przybyło około 10 pkt baz., z implikowanej z cen kontraktów ścieżki stóp procentowych zniknęła mniej więcej jedna obniżka o 25 pkt baz. Kolejne zespoły analityczne donoszą też o rewizji swoich prognoz dla stóp NBP. Przykładowo, ekonomiści banku Citi Handlowy podnieśli oczekiwaną stopę referencyjną na koniec 2026 r. aż o 75 pkt baz., z 3,50 proc. do 4,25 proc. Słowem: przewidywana skala cięć przez półtora roku została ścięta niemal o połowę (ze 175 pkt baz. do 100 pkt baz.). To samo zrobili zresztą analitycy banku Pekao – zostali przy prognozie dwóch cięć łącznie o 50 pkt baz. w tym roku (a więc do 4,75 proc. na koniec roku), natomiast zrewidowali oczekiwania na 2026 r. z obniżki o 125 pkt baz. w ramach pięciu cięć do raptem dwóch cięć, łącznie o 50 pkt baz. Inne zespoły również akcentują takie obawy, np. analitycy PKO BP piszą o potencjalnie „istotnie wyższej” ścieżce stóp procentowych w 2026 r., niż dotychczas zakładali. Na razie ekonomiści tego banku, ale też np. Santander Banku Polska, przesunęli oczekiwanie kolejnej obniżki z lipca na wrzesień.