Jawność wynagrodzeń jednym z lekarstw na lukę płacową

Do 7 czerwca 2026 r. kraje Unii Europejskiej mają obowiązek przyjąć przepisy krajowe wdrażające dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń. Ma ona na celu wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (a tym samym zawężenie luki płacowej), zwiększyć przejrzystość w systemach wynagrodzeń i wzmocnić pozycję pracowników. Zgodnie z dokumentem unijne firmy powinny informować o wysokości średnich wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn oraz dla różnych kategorii pracowników, za taką samą pracę oraz pracę o takiej samej wartości. Dodatkowo firmy 250+ będą miały obowiązek przedstawiania co roku sprawozdania o sytuacji w zakresie luki płacowej ze względu na płeć. Firmy 100+ taki dokument będą musiały przygotowywać co trzy lata. Jeśli sprawozdanie wykaże, że część luki płacowej, której nie można wyjaśnić obiektywnymi, neutralnymi pod względem płci kryteriami, przekracza 5 proc., firma będzie musiała przeprowadzić we współpracy z przedstawicielami pracowników wspólne oceny wynagrodzeń. Dyrektywa przewiduje też możliwość dochodzenia odszkodowań przez pracowników dyskryminowanych płacowo.