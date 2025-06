Damian Kaźmierczak, PZPB: Przeklęta sinusoida rynku budowlanego

Rzeczywiście jesteśmy mocno uzależnieni od funduszy unijnych, niestety nie pokusiliśmy się stworzyć mechanizmów finansowania pomostowego z budżetu państwa, które byłoby uruchamiane wtedy, kiedy środków unijnych na rynku brakuje.

Na papierze plany inwestycyjne są imponujące i zawsze powtarzam: w średnim i długim terminie o budownictwo jestem bardzo spokojny – te plany są aż za dobre.

W krótkim terminie sytuacja w polskim budownictwie cały czas nie jest dobra. Branża nie może wygrzebać się z dołka po roku 2024. Gdybyśmy przyjrzeli się statystykom GUS w okresie styczeń–kwiecień, to widzimy, że skumulowany wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej kręci się w okolicach zera. Co prawda nie pogłębiamy już dołka, ale cały czas jeszcze nie rośniemy. Nie mam wątpliwości, że zaczniemy powoli ruszać ku szczytom, ale dziś wciąż mamy ogromną walkę firm o jakiekolwiek zlecenia, bo segment publiczny pracuje na zwolnionych obrotach, a inwestycje prywatnych zamawiających na bardzo zwolnionych obrotach.

Specyfika branży budowlanej polega na tym, że kontrakty pozyskuje się, oferując najniższą cenę, więc wszystkie firmy bardzo mocno konkurują w przetargach, do postępowań staje 15–20 wykonawców. To powoduje, że przyszła rentowność kontraktów pozostaje pod znakiem zapytania, bo jeżeli dojdzie do kumulacji inwestycji – a to perspektywa prawdopodobnie po 2025 r., dojdzie do wzrostu cen materiałów, kosztów pracy. Pytanie, czy klauzule waloryzacyjne okażą się skuteczne.

Z rynku drogowego płyną informacje, że klauzule waloryzacyjne w kontraktach podpisanych przed rosyjską inwazją na Ukrainę okazały się niewystarczające i na tych projektach wykonawcy stracą…

Sytuacja na wybranych kontraktach, które zostały ofertowane i zawarte w okolicach wybuchu wojny, jest bardzo trudna. Jako Polski Związek Pracodawców Budownictwa przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt kontraktów o wartości blisko 30 mld zł i wyszło jednoznacznie, że już dziś połowa osiągnęła limit waloryzacji, i jeżeli tak dalej pójdzie, to niemal wszystkie kontrakty pozyskane w tym feralnym okresie mogą zakończyć się dla firm stratami. Część firm ostatkiem sił kontynuuje prace, ale mieliśmy już zejście wykonawcy z budowy na jednej z dróg ekspresowych. Jako państwo nie możemy sobie pozwolić, żeby firmy budowlane weszły w nowy okres kumulacji inwestycji z nadwątlonymi fundamentami finansowymi, więc bardzo mocno zabiegamy o to, żeby na tych wybranych kontraktach, tam gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, doszło do podniesienia limitu waloryzacji. Mamy nadzieję, że strona publiczna wykaże się zrozumieniem.

Rynek inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych ma swoje problemy, ale pozostaje fundamentem. Co z inwestycjami prywatnymi, które w mniejszym lub większym stopniu zostały wyhamowane przez wysokie koszty finansowania? Za nami pierwsza obniżka stóp procentowych. Kiedy można liczyć na ożywienie?

Może najpierw krótko o perspektywach rynku zamówień publicznych. Jestem w miarę spokojny, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po flaucie w przetargach w 2024 r., utrzyma nakłady rzędu 17–19 mld zł rocznie. Pamiętajmy jednak, że 60 proc. budownictwa drogowego to drogi samorządowe – i tu, niestety, rząd nie zaproponował żadnego programu. W budownictwie kolejowym perspektywy też są naprawdę dobre, na rynek rzucono ogromne przetargi. Odbijają niektóre obszary budownictwa energetycznego, zwłaszcza elektroenergetyka, sieci przesyłowe.