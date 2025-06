Niewielu Polaków ma dodatkową pracę

Chęć zdobycia pieniędzy na dodatkowe wydatki i zgromadzenia oszczędności na przyszłość, w tym na emeryturę – to najczęściej skłania aktywnych zawodowo Polaków do zatrudnienia się w więcej niż jednym miejscu pracy. Rzadziej zmusza ich do tego konieczność, czyli potrzeba pokrycia niezbędnych wydatków związanych z kosztami utrzymania. Mówi to tym co trzeci polski pracownik, który ma więcej niż jedną pracę.

Takich osób jest jednak niewiele, bo tylko co dziesiąty z pracujących Polaków jest zatrudniony – przynajmniej oficjalnie – w co najmniej dwóch miejscach – dowodzi raport „People at Work 2025”, który przygotował zespół ADP Research z firmy ADP działającej na rynku HR. Według raportu, który podsumowuje wyniki badania 38 tys. pracowników z 34 krajów świata przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku, Polacy najrzadziej zarabiają w więcej niż jednym miejscu pracy.