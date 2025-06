VSME Ujawnienia dotyczące emisji gazów cieplarnianych

Czyli jak ujawnić informacje na temat emisji gazów cieplarnianych zgodnie z VSME

W grudniu ubiegłego roku Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) opublikowała Dobrowolny Standard Raportowania Zrównoważonego Rozwoju dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie (ang. The Voluntary standard for non-listed micro-, small- and medium-sized undertakings – VSME). Standard ten może służyć jako dobrowolne narzędzie sprawozdawcze wykorzystywane przez MŚP do monitorowania ich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na dane ESG ze strony ich partnerów biznesowych (tj. banków, inwestorów lub większych przedsiębiorstw w łańcuchu wartości).